La nuova operazione dell’EUROPOL per contrastare la pratica della Violence-as-a-Service, ossia l’esternalizzazione dei crimini.

Ad aprile 2025 l’EUROPOL ha lanciato l’Operational Task Force GRIMM (OTF GRIMM) per contrastare la pratica della cosiddetta Violence-as-a-Service (VaaS), che consiste sostanzialmente nell’esternalizzare i crimini in maniera analoga a quanto fanno le normali società quando esternalizzano alcuni servizi.

In particolare, la VaaS è l’esternalizzazione di atti violenti a dei fornitori di servizi criminali e spesso gli autori materiali dei reati sono degli adolescenti – il cui reclutamento avviene sul web – nei cui confronti si esercita la persuasione a compiere minacce, aggressioni o addirittura omicidi dietro compenso.

Il processo è strutturato in quattro fasi. Al livello più alto si trovano i mandanti o istigatori, ovvero le persone che ordinano e finanziano l’atto criminale e che di solito risiedono all’estero. Dopodiché, intervengono i reclutatori, coloro che sono incaricati di scandagliare il web per trovare gli individui (giovanissimi in molti casi) che dovranno poi materialmente compiere il crimine stabilito.

Ci sono poi i facilitatori (enabler) che curano gli aspetti pratici come la logistica per gli spostamenti o la fuga, il pagamento o la consegna di armi. Infine, ci sono gli autori del crimine, di solito minorenni inesperti e senza alcun legame con il mandante al vertice di questa catena.

Concretamente, il rintracciamento e il contatto con gli autori avvengono prevalentemente attraverso note app di messaggistica e social media come Telegram, Discord, TikTok o Instagram, ma anche attraverso le chat dei videogiochi online e vengono coinvolti in attività criminali transnazionali in cambio di denaro, status o senso di appartenenza.

Dalla Svezia all’Europa, 193 arresti in sei mesi

GRIMM era nata inizialmente per contrastare il fenomeno della VaaS in Svezia, ma ci si è presto accorti che il fenomeno era diventato molto più esteso. Sono diverse le reti criminali in Europa ad aver adottato l’esternalizzazione della violenza (che rende più difficile risalire ai mandanti).

Oggi l’OTF GRIMM riunisce investigatori specializzati provenienti da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito, insieme a esperti di Europol e fornitori di servizi online.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, datati all’8 dicembre 2025, nei primi sei mesi la Task Force ha portato all’arresto di 193 persone: 63 autori, prevenendo direttamente i crimini violenti, 40 facilitatori, che hanno interrotto la loro attività di facilitazione di servizi di violenza su commissione, 84 reclutatori, ostacolandone gli sforzi per sfruttare i giovani vulnerabili, e 6 istigatori, tra cui 5 obiettivi di alto profilo.

Sul sito dell’EUROPOL sono descritti alcuni dei casi su cui ha operato la Task Force GRIMM in merito a reati transnazionali condotti con la pratica dell’esternalizzazione. Tra questi, un tentato omicidio il 12 maggio 2025 a Tamm (in Germania), che ha portato all’arresto di due sospetti nei Paesi Bassi il 1° ottobre 2025, l’arresto di tre sospetti in Svezia e in Germania per il triplice omicidio di Oosterhout (Paesi Bassi) del 28 marzo 2025, e l’arresto del 1° luglio 2025 in Spagna di sei sospettati (tra cui un minorenne) per aver pianificato un omicidio (la stessa operazione ha portato anche al sequestro di armi da fuoco e munizioni).