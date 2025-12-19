Violence-as-a-Service, come i gruppi criminali esternalizzano i reati ai minorenni e il contrasto della Task Froce GRIMM dell’EUROPOL

19 Dicembre 2025

La nuova operazione dell’EUROPOL per contrastare la pratica della Violence-as-a-Service, ossia l’esternalizzazione dei crimini.

Ad aprile 2025 l’EUROPOL ha lanciato l’Operational Task Force GRIMM (OTF GRIMM) per contrastare la pratica della cosiddetta Violence-as-a-Service (VaaS), che consiste sostanzialmente nell’esternalizzare i crimini in maniera analoga a quanto fanno le normali società quando esternalizzano alcuni servizi.

In particolare, la VaaS è l’esternalizzazione di atti violenti a dei fornitori di servizi criminali e spesso gli autori materiali dei reati sono degli adolescenti – il cui reclutamento avviene sul web – nei cui confronti si esercita la persuasione a compiere minacce, aggressioni o addirittura omicidi dietro compenso.

Il processo è strutturato in quattro fasi. Al livello più alto si trovano i mandanti o istigatori, ovvero le persone che ordinano e finanziano l’atto criminale e che di solito risiedono all’estero. Dopodiché, intervengono i reclutatori, coloro che sono incaricati di scandagliare il web per trovare gli individui (giovanissimi in molti casi) che dovranno poi materialmente compiere il crimine stabilito.

Ci sono poi i facilitatori (enabler) che curano gli aspetti pratici come la logistica per gli spostamenti o la fuga, il pagamento o la consegna di armi. Infine, ci sono gli autori del crimine, di solito minorenni inesperti e senza alcun legame con il mandante al vertice di questa catena.

Concretamente, il rintracciamento e il contatto con gli autori avvengono prevalentemente attraverso note app di messaggistica e social media come Telegram, Discord, TikTok o Instagram, ma anche attraverso le chat dei videogiochi online e vengono coinvolti in attività criminali transnazionali in cambio di denaro, status o senso di appartenenza.

Dalla Svezia all’Europa, 193 arresti in sei mesi

GRIMM era nata inizialmente per contrastare il fenomeno della VaaS in Svezia, ma ci si è presto accorti che il fenomeno era diventato molto più esteso. Sono diverse le reti criminali in Europa ad aver adottato l’esternalizzazione della violenza (che rende più difficile risalire ai mandanti).

Oggi l’OTF GRIMM riunisce investigatori specializzati provenienti da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia e Regno Unito, insieme a esperti di Europol e fornitori di servizi online.

Europol Lumma

Secondo gli ultimi aggiornamenti, datati all’8 dicembre 2025, nei primi sei mesi la Task Force ha portato all’arresto di 193 persone: 63 autori, prevenendo direttamente i crimini violenti, 40 facilitatori, che hanno interrotto la loro attività di facilitazione di servizi di violenza su commissione, 84 reclutatori, ostacolandone gli sforzi per sfruttare i giovani vulnerabili, e 6 istigatori, tra cui 5 obiettivi di alto profilo.

Sul sito dell’EUROPOL sono descritti alcuni dei casi su cui ha operato la Task Force GRIMM in merito a reati transnazionali condotti con la pratica dell’esternalizzazione. Tra questi, un tentato omicidio il 12 maggio 2025 a Tamm (in Germania), che ha portato all’arresto di due sospetti nei Paesi Bassi il 1° ottobre 2025, l’arresto di tre sospetti in Svezia e in Germania per il triplice omicidio di Oosterhout (Paesi Bassi) del 28 marzo 2025, e l’arresto del 1° luglio 2025 in Spagna di sei sospettati (tra cui un minorenne) per aver pianificato un omicidio (la stessa operazione ha portato anche al sequestro di armi da fuoco e munizioni).

PrecedenteSuccessivo

Da sempre appassionato di scrittura, di storia e di mappe, ho conseguito due lauree per poter coniugare questi campi: una triennale in Scienze della Comunicazione e una magistrale in Relazioni Internazionali. La collaborazione con AMIStaDeS ha fatto espandere i miei orizzonti, consentendomi di esplorare settori nuovi e di approfondire le mie vecchie passioni. Negli ultimi anni mi sono dedicato principalmente alla comunicazione applicata alla politica e ai conflitti: dalla propaganda alla deterrenza nucleare al cyberspazio, il campo di battaglia in cui si combattono le guerre digitali.

Related Posts

cavi sottomarini_dati_attacchi informatici

L’Indo-Pacifico si difende anche con i cavi marittimi. Qual è il ruolo degli Stati Uniti?

19 Dicembre 2025
ACN FAQ

ACN, pubblicate le nuove FAQ per le notifiche incidenti NIS2

19 Dicembre 2025
Italia Sottomarini

Come la Marina italiana intende svecchiare i propri sottomarini

18 Dicembre 2025
Cisco Vulnerabilità

Cisco, scoperta nuova vulnerabilità zero-day: “Attenzione alle campagne malevoli dalla Cina”

18 Dicembre 2025

Ultime news

cavi sottomarini_dati_attacchi informatici
ACN FAQ
Italia Sottomarini
Cisco Vulnerabilità
Francia Cyber