Videosorveglianza e dispositivi IoT

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ha pubblicato una serie di consigli e buone pratiche per minimizzare i rischi che immagini private siano esfiltrate da sistemi di videosorveglianza e dispositivi IoT.

I recenti casi di cronaca, infatti, hanno di nuovo portato all’attenzione le vulnerabilità di telecamere IP, IOT, controllori, router e sistemi di supervisione industriali. I quali se manomessi, compromessi o violati, possono diventare “una porta d’ingresso per attacchi informatici se non si adottano adeguate misure di prevenzione e protezione”.

Inoltre, l’ACN ha ribadito come sia emerso anche un problema di percezione, sui cui è necessario innalzare la soglia di attenzione. Non di rado capita che i rischi connessi – come ad esempio la violazione della privacy o l’utilizzo di tali dispositivi come ponte per ulteriori attacchi – non vengono immediatamente percepiti come tali.

L’analisi del CSIRT Italia

Da parte sua, il CSIRT Italia ha osservato una crescita di casi di spionaggio ‘privato’. Nel dettaglio, di quei casi “in cui applicazioni, telecamere IP, interfacce di amministrazione, sistemi di accesso remoto e altre componenti sensibili vengono rese accessibili direttamente dalla rete pubblica“. Ma senza adeguate misure di protezione o senza una preventiva valutazione del livello di rischio correlato.

Tale fenomeno – soprattutto legato a errate configurazioni, automatismi di deployment poco sicuri o scarsa consapevolezza tecnica – ha ampliato la superficie d’attacco dei sistemi informativi. Sono così sorte nuove opportunità di compromissione da parte di attori ostili. Tanto in contesti strutturati, quali ad esempio reti aziendali o industriali, quanto in contesti domestici.

“Anche in questo caso“, ha aggiunto lo CSIRT Italia, “mettendo a rischio la privacy dei cittadini o fungendo da piattaforma per ulteriori attacchi verso terzi“.

Si tratta infatti di “un contesto operativo caratterizzato dall’esposizione non responsabile di asset critici“. Un contesto, di fatto, che offre “un’opportunità concreta per una vasta gamma di attori malevoli, che operano con differenti livelli di competenza, motivazione e risorse“.

Le buone pratiche dell’ACN

In relazione alla massima riduzione possibile dei rischi, dunque, l’ACN ha raccomandato 12 buone pratiche applicabili in ambienti domestici. A queste se ne aggiungano 20 per organizzazioni strutturate, in cui l’esposizione di servizi remoti costituisce un rischio critico.

Ambiente domestico

Cambiare le credenziali predefinite su router, telecamere, NAS e altri dispositivi. Evitare l’uso delle configurazioni di default, personalizzando porte, utenti, nomi di rete e impostazioni di sicurezza. Utilizzare l’autenticazione a più fattori ogni volta che è disponibile. Utilizzare password forti, uniche per ogni dispositivo (min. 12 caratteri, maiuscole, minuscole, lettere, numeri, caratteri speciali). Aggiornare regolarmente il firmware dei dispositivi, abilitando gli aggiornamenti automatici quando disponibili. Disattivare l’UPnP (Universal Plug and Play) sul router, che può esporre servizi automaticamente su Internet. Limitare l’accesso remoto: disabilitare il controllo da remoto se non strettamente necessario. Isolare i dispositivi IoT su una rete guest, separandoli da PC, smartphone e dispositivi personali. Monitorare l’attività del router: verificare connessioni aperte e traffico anomalo, tramite pannello di gestione o app. Utilizzare DNS sicuri per filtrare contenuti indesiderati e migliorare la sicurezza. Configurare il firewall del router per bloccare connessioni in ingresso non autorizzate. Utilizzare l’accesso remoto in modo sicuro, evitando l’apertura di porte sul router/firewall per servizi come RDP, VNC o SSH.

Contesti aziendali, industriali o istituzionali

Per le 20 buone pratiche sulle organizzazioni strutturate, si è ribadito quanto l’esposizione di servizi remoti costituisca un rischio critico. Da qui: