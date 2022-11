La videointervista a Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale: “Con la certificazione accreditata avremo un mercato italiano e europeo con servizi e sistemi con livelli di cybersicurezza più elevati”.

La videointervista a Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che spiega i vantaggi della certificazione accreditata alla cybersecurity nazionale. Intervista realizzata alla Sapienza Università di Roma dove oggi è stato presentato l’Osservatorio Accredia sul contributo della certificazione accreditata alla cybersicurezza nazionale e firmata anche la Convenzione tra Accredia e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Oggi in Italia sono 3.500 le aziende con certificazione ISO/IEC 27001 (+21% in 12 mesi).