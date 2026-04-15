Colpito Rockstar Games, uno dei principali sviluppatori globali di videogiochi.

Lo sviluppatore di videogiochi Rockstar Games ha subìto un attacco cyber, con la sottrazione di quasi 80 milioni di dati aziendali. Lo ha rivendicato sabato scorso il gruppo di hacker criminale ShinyHunters, direttamente sul proprio portale web.

I cyber criminali hanno colpito il profilo di Rockstar Games sulla piattaforma Snowflake e sono entrati in possesso, secondo la Reuters, di 78.6 milioni di dati.

A sua volta, sempre la Reuters – in contatto con un presunto rappresentante dei criminali – ha sottolineato che l’accesso ai dati “è avvenuto tramite una violazione dei dati di Anodot“. Quest’ultima è una piattaforma di analisi aziendale basata sull’AI.

“Nessun impatto sui nostri utenti“

La società che possiede Rockstar, Take-Two Interactive Software, non ha ancora fornito un commento ufficiale.

Un portavoce dell’azienda, tuttavia, ha dichiarato in una e-mail: “Possiamo confermare l’accesso a una quantità limitata di informazioni aziendali non rilevanti. Il tutto, in relazione a una violazione dei dati da parte di terzi. Questo incidente cyber non ha alcun impatto sulla nostra organizzazione né sui nostri giocatori“.

Snowflake ha rimarcato: “L’incidente non rappresenta una compromissione della piattaforma o dell’ambiente del nostro, ma piuttosto il risultato di una compromissione di Anodot”.

La risposta di Snowflake

Dopo aver rilevato attività insolite, Snowflake “ha disabilitato in modo proattivo la connessione a Snowflake per tutti gli account utente associati ad Anodot“.

Dalle analisi di alcuni esperti, le informazioni sono di vario tipo. Tra i dati ci sarebbero “metriche relative alle entrate e agli acquisti in-game, dati sul monitoraggio del comportamento dei giocatori e dati sull’economia di gioco di titoli molto popolari“.

Come hanno sottolineato diversi analisti, Snowflake è stata spesso esposta a queste situazioni. “Più di 160 clienti di questa azienda hanno subìto attacchi, in tentativi di furto di dati ed estorsione nel corso per diversi mesi nel 2024“. Tra questi, Ticketmaster, Santander Group e Advance Auto Parts.

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