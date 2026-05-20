Il confronto tecnologico tra Usa e Cina non è solo commerciale e geo-economico ma anche “normativo e legislativo“.

Il contrasto all’AI cinese per gli Usa è una questione strategica e geo-economica, come ha dimostrato la recente iniziativa di un gruppo bipartisan di Senatori che ha presentato una proposta di legge. Promotori dell’iniziativa, la Senatrice Democratica Jeanne Shaheen e il Senatore Repubblicano Pete Ricketts.

Secondo la Reuters, il testo prevede la creazione di un nuovo ufficio all’interno del Dipartimento di Stato americano. Il suo obiettivo è quello di “sostenere economicamente i Governi alleati nell’acquisto di tecnologie statunitensi e semplificare le procedure di approvvigionamento“.

Qualora si arrivasse all’approvazione della legge, questa “istituirebbe un fondo da 500 milioni di dollari per finanziare il programma“.

Il valore dell’iniziativa

L’iniziativa, sottolinea sempre la Reuters, è arriva in un momento di crescente competizione tecnologica tra Washington e Pechino, con al centro l’AI.

In effetti, secondo uno studio della Griffith University e del Green Finance & Development Center, nel 2025 la Cina ha investito la cifra record di 213 miliardi di dollari nella Belt and Road Initiative.

Presentata nel 2013, l’iniziativa punta a rafforzare il commercio internazionale, assorbire l’eccesso di capacità produttiva cinese, proteggere le catene di approvvigionamento. Queste direttrici servono per accresce l’influenza geopolitica cinese attraverso collaborazioni con oltre 150 Paesi e organizzazioni internazionali.

Come agevolare l’acquisto di tecnologia statunitense

Il nuovo disegno di legge statunitense punta dunque a contrastare l’attivismo geo-economico cinese. Per questo si vuole facilitare l’acquisto, da parte dei Governi stranieri alleati, di tecnologie americane del settore dell’intelligenza artificiale.

In questa categoria rientrano modelli AI, semiconduttori, software e hardware avanzati. Il programma comprenderebbe anche apparecchiature per telecomunicazioni, strumenti di cybersicurezza, biotecnologie e sistemi di cloud computing.

Il senatore Ricketts ha dichiarato: “In contrasto con la Cina comunista, la nostra tecnologia è collaudata, affidabile e sicura”. Secondo l’esponente Repubblicano, il provvedimento contribuirà a “ridurre le vulnerabilità create dagli avversari stranieri e garantire la supremazia tecnologica degli Usa e dei loro alleati”.

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