L’iniziativa si inserisce nel contesto della crescente competizione tecnologica con la Cina.

Donald Trump ha firmato due nuovi ordini esecutivi sulle tecnologie quantistiche per rafforzare la posizione di vertice degli Usa.

Due gli obiettivi. La realizzazione di un supercomputer entro il 2028, come ha affermato il Direttore dell’Office of Science and Technology Policy Michael Kratsios e lo scudo cyber contro le nuove minacce.

L’iniziativa rappresenta l’ennesimo capitolo della crescente competizione tecnologica con la Cina, che Washington considera il principale rivale nella corsa al dominio del quantum computing. Si tratta di un settore destinato a cambiare esponenzialmente il digitale, dall’AI alla cybersicurezza.

La Difesa dall’era post-quantistica

Uno dei due ordini esecutivi prevede un’accelerazione nell’adozione della cosiddetta crittografia post-quantistica. La data limite entro cui ultimare la migrazione dei principali sistemi informatici federali sarà il 2030 o al massimo il 2031.

La preoccupazione, sottolinea la Reuters, “è sorta dalle straordinarie capacità di calcolo dei computer quantistici“. A differenza dei sistemi tradizionali, questi sistemi sfruttano i principi della meccanica quantistica per elaborare informazioni. E insieme, possono risolvere problemi estremamente complessi in tempi molto più rapidi rispetto ai supercomputer attuali.

Diversi esperti hanno ribadito che una volta pienamente operativi, i computer quantistici potrebbero essere in grado di violare molti degli algoritmi di crittografia. Algoritmi, in particolare, il cui impiego oggi serve per proteggere dati sensibili, comunicazioni governative e infrastrutture critiche, legittimando nuove forme di cyberattacco.

L’importanza dei sensori quantistici

Il piano dell’Amministrazione Trump non riguarda soltanto il calcolo quantistico. La misura stabilisce anche che il Dipartimento della Difesa dovrà schierare i primi sensori quantistici operativi entro il 2028.

Questi dispositivi potrebbero consentire agli aerei militari di viaggiare anche in aree dove i sistemi GPS sono stati disturbati o disattivati durante operazioni belliche. Installati su satelliti, i sensori potrebbero inoltre rilevare attività sotterranee da grandi distanze, come la costruzione di tunnel strategici o silos missilistici.

Cinque anni per implementare le nuove misure

Il pacchetto di provvedimenti impone alle Agenzie federali di elaborare, entro i prossimi cinque anni, piani dettagliati per l’implementazione di reti e sistemi di sensori basati su tecnologie quantistiche.

Mantenere il vantaggio competitivo in uno dei settori tecnologici più strategici del prossimo decennio, significa per gli Usa prepararsi all’impatto della rivoluzione quantistica sulla sicurezza informatica globale. Con questi provvedimenti, Washington ha ribadito che la corsa al quantum computing è una priorità geopolitica e industriale. Su questo si giocheranno i futuri equilibri globali.

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