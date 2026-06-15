La votazione in sede di Camera dei Rappresentanti sulla proroga della Sezione 702 del FISA non ha raggiunto la maggioranza qualificata dei due terzi.

Nessuna proroga della Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 (FISA), una delle principali normative sull’intelligence degli Usa. Sul rinnovo, nonostante i 218 voti favorevoli e i 198 contrari della norma alla Camera dei Rappresentanti il risultato è stato insufficiente. Serviva infatti una maggioranza qualificata dei due terzi.

Con il mancato accordo – diciannove Deputati Repubblicani si sono schierati contro il rinnovo – è aumentata la probabilità che la normativa decada per la prima volta dalla sua introduzione. Al contempo, cresce la protesta di numerosi parlamentari contro la nomina di un uomo molto vicino a Donald Trump, Bill Pulte, alla guida dell’intelligence americana.

Secondo POLITICO, comunque, in calendario è prevista una nuova votazione, per il 23 giugno. Da tempo e da entrambi i Partiti, con diverse iniziative bipartisan, ci sono stati tentativi di rinnovare la legge, senza esiti. Al contempo, il Congresso era riuscito soltanto ad approvare proroghe temporanee per mantenere operative le attività di sorveglianza durante i negoziati.

Cos’è la Sezione 702

Introdotta nel 2008 attraverso gli emendamenti al FISA, la Sezione 702 resta uno degli strumenti più importanti per le agenzie di intelligence statunitensi nella raccolta di informazioni all’estero.

La norma autorizza la raccolta di grandi quantità di dati e comunicazioni, allo scopo di individuare hacker stranieri, spie e potenziali terroristi. Internamente, invece, la legge vieta formalmente di analizzare i cittadini statunitensi, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Inoltre, proibisce la raccolta diretta di dati relativi a persone presenti sul territorio americano.

Tuttavia, diverse organizzazioni per i diritti civili hanno denunciato a più riprese l’esistenza di un quadro molto diverso. Secondo loro “milioni di cittadini statunitensi finiscono indirettamente all’interno del sistema di sorveglianza quando comunicano con persone straniere sottoposte a monitoraggio“.

Sulla stessa linea, l’FBI, l’NSA, la CIA e il National Counterterrorism Center effettuano regolarmente ricerche all’interno di questi archivi. Individuano così telefonate, e-mail e messaggi riconducibili ad americani, senza dover ottenere un mandato da un giudice.

La volontà di cambiamento

Da tempo i critici chiedono una profonda riforma del FISA, denunciando “presunti abusi compiuti da diverse amministrazioni statunitensi nel corso degli anni“. Esponenti di entrambi i partiti avevano proposto di introdurre l’obbligo per le agenzie di intelligence di ottenere preventivamente un mandato autorizzato da un tribunale prima di accedere alle comunicazioni private dei cittadini americani.

L’Amministrazione Trump, invece, aveva sostenuto la necessità di un rinnovo integrale della legge senza modifiche sostanziali.

A complicare ulteriormente il dibattito è intervenuta la decisione di Trump di nominare Pulte Direttore ad interim dell’intelligence nazionale sovraintendendo anche sulla CIA e la NSA. Sempre POLITICO ha evidenziato come la nomina rappresenti un chiaro segnale del clima attualmente presente alla Casa Bianca, “descrivendo un Trump sempre più isolato e motivato da risentimenti politici“.

Alcuni esponenti democratici, sottolinea il Washington Post, hanno sostenuto che la presenza di Pulte alla guida dell’intelligence avrebbe rappresentato un rischio per la Sicurezza Nazionale. Un rischio, “persino maggiore rispetto alla scadenza della legge sulla sorveglianza“.

Per approfondire

Leggi il Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 in PDF.

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