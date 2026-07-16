Del gruppo, in linea con un recente ordine esecutivo di Donald Trump, faranno parte sviluppatori di AI e operatori di servizi essenziali.

Un nuovo gruppo di coordinamento per rafforzare la cybersecurity degli Usa, mettendo a sistema le competenze degli sviluppatori di AI e gli operatori di servizi essenziali. Lo ha annunciato direttamente la Casa Bianca, in attuazione all’ordine esecutivo firmato da Donald Trump nel mese di giugno.

Negli ultimi mesi, infatti, a Washington il dibattito sull’intelligenza artificiale è stato più ricco che mai. Aziende come Anthropic e OpenAI hanno sviluppato sistemi in grado di individuare, su larga scala, vulnerabilità presenti in software e infrastrutture digitali.

Se da un lato queste capacità rappresentano un importante strumento per migliorare la cybersicurezza, dall’altro alimentano le preoccupazioni delle autorità statunitensi. Attori ostili potrebbero infatti sfruttarle “per identificare e colpire punti deboli nei sistemi che sostengono servizi critici“.

Proteggere le infrastrutture sensibili

Tra le infrastrutture considerate più sensibili figurano “quelle utilizzate da istituti finanziari, ospedali, reti energetiche e altri servizi essenziali da cui dipendono milioni di cittadini americani“. L’obiettivo del coordinamento è “consentire uno scambio tempestivo di informazioni sulle vulnerabilità individuate e favorire interventi coordinati per la loro mitigazione“.

Secondo Sean Cairncross, Direttore nazionale per la cybersicurezza della Casa Bianca, l’iniziativa coinvolgerà anche gli sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale open source. Il funzionario non ha però voluto indicare i nomi delle aziende partecipanti.

Dove interviene l’ordine esecutivo

L’ordine esecutivo di Trump incarica il Dipartimento del Tesoro, l’Ufficio del Direttore Nazionale per la Cybersicurezza, il Dipartimento della Difesa e la NSA di promuovere e coordinare la collaborazione.

L’iniziativa, sottolineano gli esperti, rappresenta un ulteriore segnale del crescente coinvolgimento dell’Amministrazione Trump nella regolamentazione e nel monitoraggio dell’AI.

Negli ultimi mesi, dopo un iniziale approccio poco interventista, la strategia è cambiata. L’esecutivo ha infatti assunto un ruolo più attivo nel valutare le capacità dei sistemi di AI e i potenziali rischi che essi possono rappresentare per la Sicurezza Nazionale.

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