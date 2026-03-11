Importante conferma per la cyber Usa del Senato, con la nomina formale del Generale Joshua Rudd a Direttore di NSA e Cyber Command.

Con 71 voti favorevoli e 29 contrari, il Senato Usa ha confermato ieri la nomina del Generale Joshua Rudd a nuovo Direttore della National Security Agency (NSA) e del Cyber Command. Si chiude così un periodo di vacanza durato undici mesi, da quando Donald Trump aveva licenziato il precedente capo della National Security Agency, Generale Timothy Haugh.

Prima della conferma, Trump aveva già nominato Rudd, allora tenente generale e numero due del Comando Indo-Pacifico dell’esercito, per il doppio incarico lo scorso dicembre. Solo pochi giorni fa, l’Amministrazione Usa presentava la ‘nuova’ Strategia per il cyberspazio, definendo la visione e le priorità strategiche statunitensi nel dominio cibernetico.

Di fatto, si trattato di reiterare la visione egemonica statunitense, allineandola alle necessità e alle sfide cyber di oggi. La Strategia si pone in continuità con “le azioni del Presidente Trump”. Tanto che sostiene “direttamente la Strategia di sicurezza nazionale ponendo l’America al primo posto nel cyberspazio“.

L’importanza del Cyber Command

Il Cyber Command è uno degli undici comandi combattenti unificati del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD). Unifica la direzione delle operazioni nel cyberspazio, rafforza le capacità del DoD in questo ambito. Integra e potenzia inoltre le competenze informatiche del DoD incentrate sulla sicurezza del cyberspazio.

Più nel dettaglio, il Cyber Command ha mandato di condurre operazioni informatiche offensive e difensive, una parte sempre più importante delle campagne militari. Come hanno dimostrato le recenti campagne contro Iran e Venezuela, la guerra cyber è servita per preparare il terreno al conflitto cinetico.

Si consideri poi che Rudd ha servito gli Usa nell’Indo-Pacifico, il quadrante più importante per le Amministrazioni americane che si sono susseguite negli ultimi tre lustri. La competizione strategica con la Cina, declinata anche in termini di cyberspionaggio, può in questo senso servire per comprendere al meglio la portata della nomina di Rudd.

Tom Cotton (Senatore Repubblicano per l’Arkansas): “La scelta giusta per difenderci dai cyber attacchi di Iran, Russia e Cina“

In una dichiarazione, il Senatore Repubblicano dell’Arkansas Tom Cotton, capo della Commissione Intelligence del Senato, ha elogiato la nomina.

Queste le sue parole: “Il Generale Rudd è un eroe di guerra che ha dedicato tutta la sua vita al servizio della nostra nazione. È la scelta giusta per guidare la protezione del nostro Paese dagli attacchi informatici di Iran, Russia e Cina”.

