L’incidente cyber ha rappresentato uno dei più gravi data breach che hanno colpito il Texas durante tutto l’anno.

Grave attacco informatico contro il Texas, dove un data breach ha permesso agli hacker criminali di sottrarre i dati delle patenti di guida e i numeri di passaporto di oltre 3 milioni di persone. Questo, almeno secondo l’iniziale ricostruzione dell’evento da parte del procuratore generale dello Stato, costruito sui rilevamenti del Cyber Command.

Ad essere colpita, in particolare, è stata l’amministrazione, che può rappresentare un obiettivo rilevante per queste operazioni. Il Texas, infatti, è il secondo Stato degli Usa per popolazione, raccogliendo dunque una gran mole di informazioni personali. L’incidente rappresenta una delle più gravi violazioni cyber che hanno colpito lo Stato quest’anno.

Il data breach, inoltre, ha interessato anche indirizzi e-mail, numeri di telefono e indirizzi di residenza dei titolari di licenze coinvolti. In ogni caso, “non vi sono prove del coinvolgimento di clienti di età inferiore ai 18 anni né di un gruppo specifico“.

La dinamica dell’attacco

Secondo TechCrunch non ci sono state specificazioni sulla natura e le tempistiche dell’attacco. Tuttavia, è possibile definire una panoramica del colpo. Gli hacker criminali sono infatti riusciti ad accedere al fornitore del sistema di gestione delle licenze del dipartimento. Si tratta del sistema responsabile della vendita delle licenze di caccia e pesca.

Il Texas non ha rivelato il nome del fornitore, non ha risposto alle richieste di commento sull’incidente, né ha chiarito se abbia o meno ricevuto qualche contatto da parte dei criminali.

L’impegno per una maggiore sicurezza

“Siamo consapevoli della gravità della questione e abbiamo individuato e implementato ulteriori misure di sicurezza per proteggere al meglio le informazioni dei clienti“, hanno dichiarato le autorità texane. “Molti dei nostri dipendenti sono cacciatori e pescatori e sono stati coinvolti in questo incidente“.

Di qui: “Ci impegniamo a continuare a collaborare con il fornitore del sistema di rilascio delle licenze per implementare misure di sicurezza più rigorose al fine di prevenire incidenti futuri“.

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