L’azienda aveva inizialmente bloccato l’accesso dopo le restrizioni del Governo.

Nelle prime fasi di test del modello di AI Mythos, Anthropic ha selezionato alcune aziende negli Usa che hanno poi mantenuto l’accesso a una versione in anteprima del sistema. Il tutto, nonostante l’ordine esecutivo del Governo che ha portato alla disattivazione completa di altre versioni del modello. L’ha riportato Bloomberg News.

La società, nota per aver sviluppato Claude, aveva inizialmente circoscritto l’accesso a Mythos Preview a circa 200 organizzazioni, tra cui enti governativi statunitensi, nell’ambito del programma Glasswing. La decisione era stata presa dopo che il modello aveva individuato migliaia di vulnerabilità, dimostrando capacità particolarmente avanzate in cybersicurezza.

Successivamente l’azienda aveva rilasciato una versione meno potente di Mythos al pubblico. Tuttavia, in seguito ai vincoli sulle esportazioni di Washington, Anthropic ha sospeso l’accesso al modello per tutti i cittadini stranieri, citando “motivazioni legate alla Sicurezza Nazionale“.

Rimangono poco chiari i criteri operativi

Nonostante queste restrizioni, sottolinea la Reuters, si evidenzia che “alcune società continuano a utilizzare la versione Preview“. Tra queste figurano Dragos e Cisco Systems. Entrambe, per altro, hanno confermato a Bloomberg di aver mantenuto l’accesso alla piattaforma.

L’aspetto meno chiaro – ed è questo l’interrogativo principale – è capire con quali criteri Anthropic decida quali membri del programma Glasswing possano continuare a utilizzare il sistema. In ogni caso, né Anthropic, né Cisco, né Dragos hanno commentato questa possibilità operativa.

Per altro, un’informazione del genere sarebbe giunta anche all’Agenzia dell’Unione Europea per la cybersicurezza (ENISA). ENISA, per altro, che era stata invitata a partecipare al programma Glasswing prima delle restrizioni degli Usa.

Le tensioni tra Anthropic e il Governo statunitense

La vicenda si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Anthropic e il Governo statunitense. Nell’ultimo anno i rapporti si sarebbero deteriorati largamente. Il motivo fondamentale è stato il rifiuto, per le Forze Armate statunutensi, di usare i propri modelli di AI per attività di sorveglianza e sistemi d’arma completamente autonomi.

L’episodio ma soprattutto gli sviluppi interni all’Amministrazione Trump evidenziano il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica, Sicurezza Nazionale e controllo dell’accesso ai nuovi modelli di AI. Sono tutte variabili sempre centrali per il Governi a livello globale.

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