Il Dipartimento di Stato USA ha annunciato la messa a disposizione di 15 milioni di dollari da destinare a chi offrirà il suo contributo ad arrestare sette presunti criminali della Nord Corea.

Una taglia su sette criminali della Corea del Nord

Il Dipartimento di Stato USA ha annunciato un pagamento fino a 15 milioni di dollari per chi darà informazioni che possano portare all’arresto di sette cittadini della Nord Corea.

Su di loro, infatti, penderebbe l’accusa di gestire delle attività criminali informatiche che generano entrate per i programmi di armamento di Pyongyang. Di fatto, questi avrebbero operato come proxy del Governo. Per gli USA si tratterebbe allora di un grande sforzo per smantellare quelle reti finanziarie nordcoreane che hanno convogliato denaro aggirando le sanzioni.

L’azione coordinata ha coinvolto anche i Dipartimenti di Giustizia e del Tesoro. L’obiettivo dei funzionari è quello di colpire una vasta rete che comprenderebbe furti di criptovalute, lavoro informatico fraudolento a distanza, contrabbando di tabacco e altre attività illecite. Il denominatore comune è che tutte queste operazioni avrebbero preso di mira principalmente aziende e cittadini statunitensi.

La scala delle ricompense

In assoluto la ricompensa più alta – 7 milioni di dollari – è quella per Sim Hyon-sop. In effetti, secondo i pubblici ministeri Sim avrebbe guidato operazioni di contrabbando di tabacco per portare dollari statunitensi in Corea del Nord. Sugli altri sei complici ci sono ricompense che vanno da 500.000 a 3 milioni di dollari ciascuno.

La misura è arrivata nel momento nel momento in cui i funzionari statunitensi hanno cominciato a concentrarsi sempre di più sulla capacità della Corea del Nord di aggirare le sanzioni internazionali. Non però in generale. Bensì quelle attività di aggiramento che sarebbero avvenute attraverso attività criminali, più sofisticate negli ultimi anni.

Le valutazioni dei servizi segreti hanno indicato che i proventi di questi schemi avrebbero direttamente i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord. Programmi nevralgici per la sicurezza e la continuità dello Stato nordcoreano.

Come colpire le catene del valore

Separatamente, il programma di sicurezza nazionale Rewards for Justice (RFJ) del Dipartimento di Stato ha offerto una ricompensa fissa fino a 5 milioni di dollari per un altro tipo di informazioni.

Ossia tutte quegli indizi che possano portare all’interruzione dei meccanismi finanziari di persone coinvolte in determinate attività a sostegno del Governo nordcoreano e dell’elusione delle sanzioni.

Le ricompense possono essere corrisposte per informazioni utili relative a schemi di lavoratori IT, riciclaggio di denaro, attività informatiche e altre attività illecite. In generale, tutte quelle attività che siano a sostegno della proliferazione di armi in quello scenario. La prospettiva, dunque, è colpire tutti gli elementi che rappresentano dei legami con gli apparati militari, economici e tecnologici di Pyongyang.