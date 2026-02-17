Unione europea e India, una partnership per la cyber resilienza

La cooperazione cyber UE–India si muove su un terreno comune ma poggia su ecosistemi normativi e motivazioni strategiche diverse.

Dopo quasi due decenni di negoziati intermittenti, il 27 gennaio 2026 a Nuova Delhi, durante il 16° Vertice UE–India, Unione europea e India hanno annunciato la conclusione di un accordo di libero scambio (FTA), presentato politicamente come un’intesa “storica” e, nelle parole di Ursula von der Leyen, come “la madre di tutti gli accordi”.

L’FTA nasce in un contesto di riassetto delle catene di fornitura, pressioni protezionistiche e competizione tecnologica, e punta a stabilizzare l’interdipendenza economica UE–India come asset strategico, oltre che commerciale. Assieme, India e Unione europea rappresentano infatti un quarto della popolazione mondiale (quasi 2 miliardi di consumatori) e costituiscono circa il 25% del PIL mondiale. In parallelo, lo stesso vertice ha visto la firma di una nuova Partnership di Difesa e Sicurezza tra UE e India. Un accordo che formalizza un salto di qualità: dalla cooperazione settoriale a un quadro “tailor-made” con dialoghi annuali e meccanismi di indirizzo politico. Il messaggio è chiaro: il commercio è la piattaforma, la sicurezza (anche digitale) è la garanzia di continuità. E arriva mentre Bruxelles, pochi giorni prima, ha presentato un nuovo “cybersecurity package” per rafforzare resilienza e coordinamento, segnalando quanto la dimensione cyber rappresenti una priorità in chiave securitaria anche per l’UE.

Un terreno comune ma ecosistemi normativi diversi

La cooperazione cyber UE–India si muove su un terreno comune (resilienza, contrasto al cybercrime, capacity building), ma poggia su ecosistemi normativi e motivazioni strategiche diverse. Di fronte a un contesto di sicurezza sempre più incerto, l’analisi dell’Observer Research Foundation evidenzia infatti come l’UE tenda a leggere la cybersicurezza come estensione di un paradigma centrato su standard, multilateralismo, tutela dei diritti e armonizzazione regolatoria; mentre l’India ha storicamente privilegiato una postura più securitaria e sovranista, guidata da minacce regionali e dalla necessità di rafforzare capacità interne e autonomia tecnologica.

Oltre che nella governance, questa asimmetria emerge anche sul piano commerciale. Per Bruxelles la cybersicurezza è anche regolazione del Mercato Unico. Un’architettura che quindi poggia su diversi strumenti, dal NIS2 (Direttiva (UE) 2022/2555) e gli obblighi di gestione del rischio e reporting per le organizzazioni al Cyber Resiliance Act (EU 2024/2847) passando per gli schemi di certificazione europei (ad esempio l’EUCC attivo dal 2025). Per l’India, invece, questa è contemporaneamente sicurezza e leva industriale, collegata alla crescita dell’IT e alla proiezione internazionale dei servizi digitali.

L’importanza del contrasto al cybercrime

Il punto di incontro, però, è pragmatico: ORF indica come aree promettenti l’intensificazione sul contrasto al cybercrime (forense, condivisione di informazioni) e sulla cyber hygiene (igiene informatica) che raggruppa le pratiche di base e continuative per mantenere sistemi, le reti e le organizzazioni in sicurezza, dove le differenze ideologiche pesano meno e conta la riduzione del rischio reale.

D’altronde, il recente Global Cybersecuirty Outlook 2026, redatto dal World Economic Forum (WEC), racconta di un acuirsi della minaccia cyber, in grado di esporre in maniera sempre più evidente le debolezze e le fragilità del quadro geopolitico internazionale che appare oggi frammentato. In particolare, grazie al ruolo di acceleratore giocato dall’IA la cui evoluzione ha influenzato pesantemente le capacità offensive in tale dominio. Se letto sotto questa lente, l’accordo tra Unione europea e India può effettivamente rappresentare un caso studio virtuoso, che mira a fare fronte comune e a favorire un’azione collettiva e coordinata di risposta a queste minacce.

I capisaldi della partnership

La partnership fissa infatti alcuni capisaldi, a partire dal rafforzamento del Cyber Dialogue bilaterale che comprenderà, oltre allo scambio regolare di valutazione del panorama delle minacce, confronto sui quadri normativi e sviluppo di forme di cooperazione pratica, incluse attività di capacity building e condivisione di best practice. Viene inoltre predisposto il coordinamento nelle risposte diplomatiche nei confronti di attività cyber avverse, un tassello particolarmente significativo e che va incontro alle indicazioni del WEC sulla necessità di maggior collaborazione tra nazioni e agenzie di sicurezza.

Un ulteriore pilastro riguarda l’allineamento sul quadro delle Nazioni Unite relativo al responsible state behaviour in cyberspace, che definisce le norme di comportamento volontarie per prevenire conflitti e aumentare la sicurezza nel dominio digitale; in questo si legge chiaramente il tentativo di ridurre il costo della frammentazione normativa globale attraverso un minimo comune denominatore di regole condivise. Centrale è anche la cooperazione su resilienza e protezione delle infrastrutture critiche, con la creazione di un framework che promuove lo scambio di approcci su gestione del rischio sistemico, dipendenze da fornitori esterni e sicurezza delle supply chain. Infine, la partnership include un coordinamento su AI ed Emerging & Disruptive Technologies, con particolare attenzione alla governance e all’uso responsabile.

Il valore geopolitico dell’intesa

Geopoliticamente, l’intesa UE–India va quindi letta come un investimento anti-fragilità in un ordine internazionale più instabile: non è un’alleanza militare, ma una architettura di convergenza su domini dove economia e sicurezza coincidono (digitale, supply chain, infrastrutture critiche). Da questo punto di vista, appare assolutamente in linea la volontà dell’accordo di collocare il dominio cyber accanto, ad esempio, a quello marittimo e dell’antiterrorismo, normalizzando l’idea che la competizione nel cyberspazio sia parte della sicurezza strategica. In sintesi, Unione europea e India stanno tendando di elevare la propria relazione da mera somma di esperienze commerciali a cooperazione strategica, incorporando quello cyber come un vero e proprio linguaggio comune.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp