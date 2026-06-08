Il Presidente della Repubblica l’ha affermato in occasione della Giornata della Marina Militare.

“Negli ultimi anni l’importanza della protezione del dominio subacqueo dove transitano, come noto, infrastrutture strategiche energetiche e digitali, e’ ampiamente cresciuta“. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro con una rappresentanza della Marina Militare. Incontro, che è avvenuto in occasione della Giornata della Marina Militare.

Insieme alla promozione inarrestabile delle tecnologie, questa protezione ha imposto “una evoluzione anche di adeguamento dello strumento navale“. Le donne e gli uomini della Marina militare hanno confermato lungimiranza ed elevata professionalità’ “mantenendo standard operativi di assoluto rilievo nella riconosciuta capacita’, da tutti riconosciuta, di protezione marittima“.

“In questo quadro”, ha sottolineato il Capo dello Stato, “e’ centrale il fattore umano. Reclutamento, formazione, aggiornamento professionale, attenzione al benessere personale rappresentano settori e fattori chiave“. E ancora: “Desidero rivolgere un pensiero al Corpo di Commissariato militare marittimo che quest’anno celebra i 150 anni dalla Costituzione“.

Berutti Bergotto (Capo di Stato Maggiore Marina Militare): “Il dominio marittimo appare come sempre centrale negli equilibri internazionali“

Al Quirinale era presente anche l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, insieme alla rappresentanza di appartenenti della Forza Armata.

“La Marina è presidio di indipendenza, di sicurezza, di prestigio del nostro Paese. Svolge un ruolo fondamentale” ha precisato.

“In una fase caratterizzata dallo stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali il dominio marittimo appare come sempre centrale negli equilibri internazionali”, ha spiegato l’Ammiraglio. Il riferimento era al blocco dello Stretto di Hormuz, che sta creando una crisi energetica in molti Paesi.

Berutti Bergotto ha aggiunto: “Negli ultimi anni è emersa l’importanza della protezione del dominio subacqueo. Qui transitano le infrastrutture strategiche, energetiche e digitali“. Questa protezione ha imposto, insieme alla evoluzione inarrestabile delle tecnologie, “un’evoluzione anche di adeguamento dello strumento navale”.

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