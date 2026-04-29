Secondo l’attuale segretario di Stato per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia una politica del genere è “nell’interesse anche degli Usa“.

“Collaborare con le medie potenze per contrastare la concentrazione di potere nel mercato dell’AI“, questa la visione di Liz Kendall, segretario di Stato Uk per la Scienza, l’Innovazione e la Tecnologia.

Kendall ha affrontato il tema all’interno di un discorso che ha tenuto martedì. Un discorso, poi ripreso da POLITICO. “L’AI è ormai il motore del potere economico e dell’hard power. Il controllo su questa tecnologia, però, sta diventando sempre più concentrato“, ha detto il segretario.

Il valore aggiunto e la creazione di nuovi mercati, controbilanciando le spinte verso la concentrazione del settore, sarebbero pienamente negli interessi anche degli Usa. Proprio sul rapporto con Washington, Kendall ha ribadito: “Nulla di tutto ciò va interpretato come un indebolimento del nostro rapporto profondo, stretto e duraturo con gli Usa“.

“Un appello in linea con le necessità della NATO“

In quest’ottica, Kendall ha sostenuto che il rafforzamento della resilienza e del controllo sia in linea con l’appello di Donald Trump agli alleati della NATO affinché “facciano di più“.

Il tutto, aumentando gli investimenti nella Difesa e nella sicurezza nazionale. Di qui: “Nazioni più forti sono alleati migliori. L’assetto geopolitico degli ultimi 40 anni è svanito per sempre“. Dall’altro lato, dal punto di vista politico e ideologico, tecnologia e AI stanno “alimentando la politica populista che plasma il nostro mondo sempre più diviso e instabile”.

Gli interessi di Londra

Kendall ha aggiunto: “Mettere in pausa l’intelligenza artificiale sarebbe solo un tradimento del talento britannico e degli interessi britannici. Dobbiamo esercitare un maggiore controllo. Una maggiore influenza sulle questioni che contano di più. E garantire che il suo sviluppo rifletta i nostri interessi, i nostri valori e che valorizzi i nostri punti di forza“.

Al fine di acquisire influenza nella catena di approvvigionamento globale, Kendall ha anche parlato delle scelte del Governo britannico. In questi termini: “Compiremo una mossa decisiva per sostenere un maggior numero di aziende britanniche di AI in settori specifici“.

Il valore delle medie potenze

Kendall ha inoltre affermato: “C’è ancora molto che possiamo e dobbiamo fare per rafforzare le nostre capacità sovrane e aumentare la nostra influenza collaborando con i nostri alleati. In particolare, con altre nazioni di media potenza“. Sono tutte realtà, che si trovano “ad affrontare le stesse sfide e opportunità“.

Ha poi esortato tali Paesi ad aumentare gli investimenti congiunti in “segmenti della catena del valore dell’AI in cui condividiamo un vantaggio e un margine competitivo“. Nonché, “ad unire gli sforzi per rafforzare la resilienza“.

In particolare, Kendall ha annunciato che l’AI Security Institute condividerà le migliori pratiche sulla scienza della valutazione dell’AI. Questo, in occasione di un prossimo incontro delle organizzazioni globali per la sicurezza dell’intelligenza artificiale che si terrà a luglio.

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