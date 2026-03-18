La banca ha già individuato la causa dell’incidente cyber e ha applicato una correzione.

Sono ormai tornai pienamente operativi i servizi del Gruppo UBS, dopo un incidente cyber che ha colpito le reti di trading della banca.

Sebbene il colosso finanziario non abbia ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, secondo Bloomberg UBS ha individuato rapidamente la causa del problema, applicando una correzione.

L’incidente si è verificato in un momento di instabilità generale, con incidenza diretta sui mercati. L’escalation in Asia Occidentale, crescenti preoccupazioni relative al credito privato e l’aumento delle frodi online finanziarie, sono tutte le cause della crescente volatilità.

Finanza globale sotto pressione

“Il problema di UBS“, ha sottolineato la Reuters, “non è stato episodico“. Altre istituzioni finanziarie hanno recentemente dovuto affrontare “incidenti che hanno influito sui loro servizi, portando a un esame più approfondito della solidità dei canali digitali delle banche“.

Un malfunzionamento di Lloyds Banking Group ha permesso ai clienti di visualizzare online le transazioni degli altri. Questo è stato ‘solo’ l’ultimo di una serie di problemi tecnici che si verificano mentre le banche di tutto il mondo adottano i servizi digitali.

Il London Metal Exchange, il mercato dei metalli industriali più antico e più grande al mondo, lunedì ha riscontrato un problema nel suo principale motore di abbinamento elettronico. In questo caso, si è riscontrata un’interruzione tecnica delle negoziazioni elettroniche.

Frodi finanziarie al centro della policriminalità

“Le frodi non sono più una minaccia marginale, ma sono al centro della policriminalità, intrecciandosi con la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e la criminalità informatica“, ha sottolineato l’Interpol.

Questa è la base teorica del “Global Financial Fraud Threat Assessment – March 2026“. L’organizzazione ha aggiunto: “La frode finanziaria è oggi uno dei reati transnazionali più gravi. È in rapida evoluzione a livello mondiale, con gravi ripercussioni economiche e umane“.

In alcune aree dell’Africa, hanno sottolineato gli analisti, “si è visto come i gruppi terroristici impieghino schemi fraudolenti, in particolare truffe basate su criptovalute, come fonte di finanziamento“.

Quelli che un tempo erano fenomeni regionali sono oggi diventati globali. Il quadro è chiaro. I centri di truffa operano in tutto il mondo e coinvolgono centinaia di migliaia di persone, molte delle quali vittime di tratta e costrette a partecipare a frodi online.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp