Usa, Trump nomina Sean Cairncross nuovo direttore nazionale per la cybersicurezza

Cairncross, ex funzionario della Casa Bianca e del Comitato Nazionale Repubblicano (RNC), ha ricoperto diversi ruoli di alto livello nel partito e nel governo, tra cui quello di CEO della Millennium Challenge Corporation (MCC), un’agenzia federale che gestisce aiuti esteri.

Il presidente Donald Trump ha scelto Sean Cairncross come nuovo direttore nazionale per la cybersicurezza, una nomina che ora attende la conferma del Senato. Lo riporta Axios.

Cairncross, ex funzionario della Casa Bianca e del Comitato Nazionale Repubblicano (RNC), ha ricoperto diversi ruoli di alto livello nel partito e nel governo, tra cui quello di CEO della Millennium Challenge Corporation (MCC), un’agenzia federale che gestisce aiuti esteri.

Nonostante non abbia un’esperienza diretta nel settore della cybersicurezza, Cairncross ha fornito consulenza su questioni di sicurezza nazionale durante il suo incarico come assistente aggiunto del presidente e consigliere senior del capo di gabinetto alla Casa Bianca. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di chief operating officer del RNC dal 2015 al 2016, dopo essere stato il principale legale del partito. Lo scorso anno è stato incaricato di supervisionare le spese del comitato in vista delle elezioni presidenziali.

La sua nomina non era attesa: Cairncross non figurava in alcuna shortlist per il ruolo di direttore nazionale per la cybersicurezza, istituito dal Congresso nel 2021 e operativo all’interno della Casa Bianca. Il posto era vacante dall’inizio del secondo mandato di Trump, dopo la partenza di Harry Coker.

La scelta di Cairncross è stata inserita in un elenco di decine di nomine che Trump invierà formalmente al Senato mercoledì. Se confermato, Cairncross sarà il terzo direttore permanente dell’Ufficio del Direttore Nazionale per la Cybersicurezza, succedendo a Harry Coker, che aveva a sua volta preso il posto della direttrice ad interim Kemba Walden. Il primo a ricoprire questo ruolo, istituito quattro anni fa, era stato Chris Inglis.

Questa nomina rappresenta la prima vera opportunità per Trump di lasciare il proprio segno sull’ufficio, dopo la recente abrogazione di un ordine esecutivo che ne stabiliva la linea di successione.