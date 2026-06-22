Il presidente americano cambia tono sulla società AI dopo l’incontro con il CEO Dario Amodei. Ma ancora non si sa quando saranno disponibili di nuovo i nuovi modelli dei Anthropic.

Donald Trump non considera più Anthropic una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Lo ha detto lo stesso presidente americano in un’intervista preregistrata con Marc Caputo di Axios, pubblicata il 19 giugno, due giorni dopo l’incontro con l’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, al vertice del G7, Trump ha risposto: “Ora no, una settimana fa forse”.

Il chiarimento è arrivato dopo un pranzo al G7 tra Trump e Amodei. Il colloquio sembra aver modificato la valutazione pubblica del presidente americano sulla società, almeno sul piano politico.

La frase segna un cambio di tono nel rapporto tra la Casa Bianca e una delle principali società americane di intelligenza artificiale, finita nei giorni scorsi al centro delle tensioni con l’amministrazione statunitense per il blocco dei suoi modelli più avanzati, Fable 5 e Mythos 5.

Fable 5 e Mythos 5 restano offline

Al momento non c’è una data ufficiale per il ritorno online di Fable 5 e Mythos 5. I due modelli restano offline mentre Anthropic tratta con l’amministrazione americana una possibile soluzione alla direttiva di export control. Il provvedimento del governo Usa impone la sospensione dell’accesso ai modelli per qualsiasi cittadino straniero, dentro o fuori dagli Stati Uniti, inclusi anche i dipendenti stranieri della stessa Anthropic.

Anthropic ha disattivato i modelli a livello globale perché ha dichiarato di non poter distinguere in modo affidabile gli utenti sulla base della nazionalità. La società ha quindi scelto di spegnere Fable 5 e Mythos 5 per tutti i clienti, così da rispettare la direttiva ricevuta dal Dipartimento del Commercio.

La questione adesso resta nelle mani della Casa Bianca, del Dipartimento del Commercio e della stessa Anthropic. Finché non arriverà un chiarimento ufficiale sulle condizioni di accesso, Fable 5 e Mythos 5 non possono essere considerati nuovamente disponibili.

Una possibile distensione, non ancora una soluzione

Il punto è centrale anche per gli alleati degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi era emersa la richiesta del Regno Unito di ottenere una deroga per cittadini e imprese britanniche, ma l’amministrazione Trump aveva escluso l’ipotesi di carve-out anche per Paesi del G7.

Le parole di Trump indicano una possibile distensione dopo il confronto diretto con Amodei. Resta però da capire se questo cambio di tono sarà seguito da decisioni concrete sul fronte regolatorio e sull’accesso ai modelli AI della società. Per ora, Fable 5 e Mythos 5 restano il simbolo di una nuova fase: quella in cui i modelli frontier non sono più solo prodotti commerciali, ma asset tecnologici sottoposti a valutazioni di sicurezza nazionale, controlli all’export e negoziati politici.