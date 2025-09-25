Mediobanca Premier ha respinto la richiesta del cliente di accedere ai propri dati personali contenuti nelle conversazioni telefoniche con il call center della banca. Il correntista aveva avanzato la richiesta dopo aver subìto una truffa informatica: dal suo conto è stato effettuato un bonifico di 10mila euro.

Mediobanca Premier, multa del Garante Privacy: cosa è successo?

Il Garante privacy ha multato Mediobanca Premier per 100.000 euro, data la mancata risposta esaustiva ad un cliente. Il quale, in seguito ad una frode “aveva richiesto di accedere ai propri dati personali contenuti nelle conversazioni telefoniche“.

Il cliente si era rivolto alla banca per ottenere le registrazioni delle chiamate con il servizio clienti, per contestare l’esecuzione di un bonifico di circa 10.000 euro. L’obiettivo era usarle per ricostruire quanto accaduto. Non avendo ricevuto una risposta soddisfacente, ha presentato un reclamo all’Autorità.

“Con il reclamo presentato all’Autorità in data 18/1/2024“, si legge nel provvedimento, “il Sig. XX” ha denunciato “di aver ottenuto un riscontro inidoneo da parte di Mediobanca Premier all’istanza di accesso ai dati personali, avanzata ai sensi dell’art. 15 del GDPR”.

In particolare, il correntista ha chiesto di avere accesso “ai dati contenuti nella registrazione

della telefonata effettuata al call center della banca il 21 novembre 2023, alle ore 15.12”.

L’ordine delle sanzioni

Il Regolamento UE 2016/679 disciplina il “diritto di accedere ai propri dati bancari“. Tale diritto consiste “nella possibilità di conoscere tutti i dati personali contenuti nei documenti in possesso dell’istituto di credito presso il quale si ha un conto corrente, un deposito titoli, ecc“.

Da parte sua, la filiale di Mediobanca “non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso, formulata dal reclamante ai dati concernenti la registrazione telefonica dallo stesso effettuata al servizio clienti“.

Solo dopo l’apertura del procedimento da parte del Garante, la banca ha fornito le registrazioni, ma ormai oltre il termine dei 30 giorni previsto dal Regolamento UE (art.15).

Che valore hanno le telefonate personali?

Nel suo provvedimento sanzionatorio, il Garante ha ricordato che anche le telefonate tra cliente e banca possono essere considerate dati personali. In questo modo, devono essere accessibili su richiesta, nel rispetto dei diritti di eventuali terzi coinvolti (Linee Guida Edpb 01/2022).

Nel definire l’ammontare della sanzione, l’Autorità ha tenuto conto del fatturato della banca, della buona collaborazione dimostrata nel corso dell’istruttoria e dell’assenza di violazioni precedenti.

Consulta il provvedimento [10091751] in PDF