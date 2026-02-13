L’allarme del Ministero della Difesa sui rischi per la diffusione delle truffe informatiche che sfruttano la posta elettronica.

Il Ministero della Difesa lancia l’allarme sui rischi cyber che si nascondono dietro l’utilizzo della posta elettronica. Del resto, “nell’era della comunicazione digitale, nessuno è al riparo dalle truffe online“. Email costruite con grande cura grafica e linguistica possono trasformarsi in una trappola.

L’elemento di principale vulnerabilità è la loro capacità di sfruttare “l’apparente autorevolezza delle istituzioni“, facendo leva su paura e urgenza.

Anche di questi temi si parlerà alla quinta edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, che si terrà a Roma il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.

Esempi

Tra gli esempi più importanti, figurano dei messaggi che parlano di presunti procedimenti penali e richiedono informazioni sensibili. “Comunicazioni che, a un primo sguardo, sembrano ufficiali“. Ci sono loghi, intestazioni e firme di autorità la cui riproduzione serve per ingannare anche gli utenti più attenti.

Il nome del mittente risulta apparentemente istituzionale. Tuttavia, l’indirizzo reale e i link presenti all’interno del messaggio rimandano a siti non riconducibili a domini ufficiali.

“Attenzione“, sottolinea la Difesa, “si tratta di phishing, non di una comunicazione ufficiale“. La tecnica, ben nota, si caratterizza per il fatto che “i criminali informatici si fingono enti attendibili per sottrarre dati personali e finanziari“.

Come difendersi?

In questi termini, si è proceduto ad elencare alcune azioni che gli utenti possono svolgere in prima persona, prestando la massima attenzione quando navigano. Nel dettaglio:

non rispondere a messaggi sospetti.

Non cliccare su link o allegati.

o allegati. Non fornire dati personali.

Dove trovare consigli utili

“La prevenzione fa parte dell’informazione” ribadisce la Difesa. Tutti i consigli utili sono disponibili sul sito dell’Arma dei Carabinieri. Nello specifico, per approfondire e consultare tutte le misure del caso, bisogna accedere alla sezione dedicata “Contro le truffe“.

