La scorsa settimana si è svolto a Roma, presso Palazzo Piacentini, il Tavolo Tlc, sotto l’egida del Mimit. A tale comparto saranno destinati una serie di sostegni economici, a partire da un primo pacchetto. Quest’ultimo, da 629 milioni di euro, servirà per valorizzare sempre di più lo sviluppo tecnologico del settore. In termini cinetici, tanto quanto cibernetici.

Tlc al centro dell’impegno del Mimit

Lo sviluppo tecnologico delle Tlc sono al centro dell’impegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), come ha dimostrato l’ultimo Tavolo in materia, con un nuovo pacchetto. L’impegno sarà pari a 629 milioni di euro. Il valore aggiunto della scelta si pone in relazione ad un altro settore, quello della sicurezza cyber, visto quanto il ‘Sistema Paese’ Italia debba ancora fare a tal proposito.

L’occasione, il Tavolo Tlc che presso Palazzo Valentini ha visto l’incontro del Ministro Adolfo Urso e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Con loro, i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali. In termini organici, le risorse stanziate andranno a coprire tutto il settore, su più livelli.

I 629 milioni hanno costituito una tranche iniziale di un piano più generale. Gli interventi spazieranno dal cablaggio verticale, alla rimodulazione interna delle grandi aziende. Si opererà, inoltre, sulla digitalizzazione delle infrastrutture comunali. Lo stesso Mimit ha stimato un bacino potenziale di circa un milione e mezzo di cittadini e 35 mila imprese.

Il livello degli interventi

In un’ottica prettamente ‘quantitativa’, dei 629 milioni, 533 andranno agli operatori Tlc. Sia i cittadini, che le piccole e medie imprese (PMI) potranno poi contare su dei voucher. I primi, fino a 200 euro per il cablaggio verticale della fibra ottica, grazie a uno stanziamento di 140 milioni di euro. Le PMI, per coprire il 50% degli investimenti in servizi cloud e cybersecurity, con risorse per 150 milioni.

A loro volta, le grandi imprese disporranno di 201 milioni in sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori delle telecomunicazioni. E insieme, dei cavi sottomarini, delle tecnologie quantistiche e della realtà aumentata e virtuale. Il settore del broadcasting potrà contare su risorse per 54 milioni.

Sul versante degli interventi indiretti, 35 milioni andranno a 4.300 Comuni sotto i 50.000 abitanti per la digitalizzazione delle infrastrutture locali. Al potenziamento del sistema Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) – per la mappatura di cavi sottomarini, data center e aree industriali – andranno due milioni.

Si procederà a installare nuova fibra ottica (in sostegno 42,7 milioni), mentre il catasto nazionale degli impianti, che monitora delle sorgenti radio elettriche, riceverà 1,5 milioni. Non ultimo, sono previsti tre milioni di euro per la completa digitalizzazione del sistema nazionale di emergenza NUE112.

Le parole del Ministro Urso

A margine dell’incontro, il Ministro Adolfo Urso ha commentato la portata delle scelte. In questi termini:“Le nuove tecnologie impongono un settore delle telecomunicazioni solido, competitivo e inclusivo. In questa prima parte della legislatura abbiamo risolto problemi annosi. Servirà poi un piano di sviluppo per rilanciare un comparto strategico per il Paese”.

In secondo luogo, Urso ha ricordato la questione TIM e la nascita di FiberCop, lo sblocco di Open Fiber e i progressi nella gestione dei call center. Da qui, ha aggiunto: “Sono esempi concreti di una riconversione sostenuta da risorse pubbliche. Servirà perciò trovare un impulso nella capacità dei privati di conquistare nuove quote di mercato”.

E sull’innalzamento dei limiti elettromagnetici: “Dopo vent’anni, l’Italia si avvicinerà così agli standard europei. L’obiettivo conseguente sarà quello di favorire lo sviluppo della tecnologia 5G sul territorio”.