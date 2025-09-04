TIM, il CdA di Telsy nomina Alessandra Michelini Amministratrice delegata

TIM comunica che il Consiglio di Amministrazione di Telsy, azienda del Gruppo focalizzata sulla sicurezza crypto e cyber che opera nell’ambito di TIM Enterprise, ha cooptato Alessandra Michelini nel Board e l’ha nominata Amministratrice Delegata e Presidente della Società.

Ad Alessandra Michelini, che ricopre anche la posizione di Chief Transformation Officer del Gruppo TIM, va l’augurio di buon lavoro di tutto il Consiglio di Amministrazione.

A Eugenio Santagata, che come già annunciato ha lasciato il Gruppo TIM e Telsy il 31 agosto, vanno i ringraziamenti della Società e del CdA di Telsy.

