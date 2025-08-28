“Non faremo quello che fa l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”, ha precisato Tajani, “ma ci occuperemo della sicurezza cibernetica dei ministeri e delle ambasciate italiane nel mondo”, ricordando gli attacchi informatici subìti, tra cui quello coinciso con l’arrivo a Ciampino del presidente ucraino Zelensky. Il ministro ha annunciato anche una “sala cyber” visitabile e la collaborazione con la Difesa per l’impiego di esperti.



Visto il nuovo contesto geopolitico, caratterizzato da guerre fisiche, cyber e commerciali, il MAECI cambia pelle.

“Abbiamo deciso di cambiare il ministero degli Esteri, che sarà un ministero bi-capite: con una testa politica (si occuperà anche di intelligenza artificiale) e una testa economica”, ha spiegato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri.

Novità anche in campo cyber

“Abbiamo deciso”, ha detto il ministro, “di istituire una direzione generale per le questioni cibernetiche, le informazioni e l’innovazione tecnologica”.

“Non faremo quello che fa l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”, ha precisato Tajani, “ma ci occuperemo della sicurezza cibernetica dei ministeri e delle ambasciate italiane nel mondo”, ricordando gli attacchi informatici subìti dalla Farnesina, tra cui quello coinciso con l’arrivo a Ciampino del presidente ucraino Zelensky e il tentativo di phishing via email a una dipendente del ministero, distaccata a una Prefettura di una provincia per poi arrivare ai sistemi informatici del dicastero. “Fortunatamente, l’impiegata se n’è accorta”, ha raccontato il ministro.

Tajani ha annunciato anche una “sala cyber” visitabile e la collaborazione con la Difesa per l’impiego di esperti.

“Dobbiamo essere in grado di reagire subito per proteggere informazioni sensibili”, ha concluso il ministro.