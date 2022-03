Uno dei temi del nostro nuovo evento online in programma il 28 aprile dalle 11:00 alle 12:30 dal titolo “Strategie di diversificazione delle soluzioni di cybersecurity. Per le imprese e la PA”.

In questo momento storico la migliore strategia di cybersecurity è la diversificazione delle soluzioni di sicurezza informatica, perché per motivi tecnici o per motivi geopolitici l’azienda fornitrice potrebbe essere, dall’oggi al domani, non più in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti.

Questo nuovo approccio è al centro del nostro prossimo evento online dal titolo “Strategie di diversificazione delle soluzioni di cybersecurity. Per le imprese e la PA“, in programma il 28 aprile dalle 11:00 alle 12:30. Nei prossimi giorni comunicheremo i nomi degli speaker.

I relatori focalizzeranno l’attenzione anche sugli attacchi ransomware, perché in continua crescita e i cybercriminali, consci degli elevati profitti che possono generare, sono sempre più motivati nello sviluppare nuove metodologie e nuovi approcci capaci di rendere questo tipo di attacco ancor più remunerativo. Per far fronte a questo scenario, le aziende e le Pubbliche amministrazioni non possono prescindere dalla piena consapevolezza del problema e dal massimo impegno nell’adottare le soluzioni tecnologiche e gli approcci corretti per fronteggiarlo, mantenendo sempre alta la guardia e restando al passo con le ultime tendenze del cybercrime e con le evoluzioni nel mondo della cybersecurity.

Il ransomware è solo uno dei tasselli di uno scenario di minacce informatiche sempre più complesso e sono poche le aziende che dispongono di strumenti, personale e processi interni in grado di gestire con efficienza il proprio programma di sicurezza 24 ore su 24 e di proteggere attivamente l’intera infrastruttura IT aziendale, spesso ibrida e estremamente capillare.

