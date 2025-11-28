La collaborazione consente ad Arrow di distribuire sul territorio italiano le soluzioni di Ermetix per Mobile Threat Defense (MTD) e Unified Endpoint Management (UEM), con AI nativa per il rilevamento delle minacce su dispositivi mobili ed endpoint.

La superficie d’attacco si è spostata sui dispositivi mobili e sugli endpoint fuori perimetro, mentre i team di sicurezza devono garantire continuità operativa e conformità in settori regolamentati e Pubblica Amministrazione. Per rispondere a questa esigenza della PA è nato l’accordo di distribuzione in Italia tra Ermetix e Arrow.

In questo modo, la combinazione tra la tecnologia di Ermetix e la rete di servizi, logistica e supporto di Arrow consente a rivenditori e system integrator di accelerare progetti “mobile-first” con prevendita, enablement e assistenza post-vendita dedicati.

Arrow Electronics ed Ermetix, società 100% italiana con anche sedi all’estero, specializzata in sicurezza mobile, annunciano di aver siglato un accordo di distribuzione per il mercato italiano. Grazie alla collaborazione, i partner di canale di Arrow potranno proporre l’intero portafoglio Ermetix — dalla protezione avanzata contro spyware, trojan e ransomware su iOS/Android alla gestione centralizzata di flotte eterogenee — con integrazioni native in ecosistemi enterprise e funzionalità AI-driven per analisi comportamentale e prevenzione delle minacce zero-day.

Diego Fasano (CEO, Ermetix): “Vogliamo che i nostri clienti possano ridurre il rischio e semplificare la gestione degli endpoint“

“Portiamo la nostra piattaforma MTD+UEM nel motore del canale Arrow”, ha commentato Diego Fasano, CEO di Ermetix. “L’integrazione con gli strumenti e i servizi Arrow rende immediata l’adozione della nostra tecnologia – dal rilevamento AI in tempo reale alle integrazioni con gli ecosistemi enterprise — così che i clienti, ha concluso Fasano, “possano ridurre il rischio e semplificare la gestione degli endpoint”.

Michele Puccio (Country Manager, Arrow Enterprise Computing Solutions Italia): “Questa combinazione consente ai nostri partner di canale di rispondere alle nuove sfide della cybersecurity”

“Le soluzioni Ermetix combinano AI e protezione mobile per rispondere alle sfide di un mondo sempre più connesso e decentralizzato”, ha spiegato Michele Puccio, Country Manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Italia. “La combinazione tra intelligenza artificiale nativa, integrazione enterprise e supporto specializzato”, ha aggiunto, “consente ai nostri partner di canale di rispondere con efficacia alle nuove sfide della cybersecurity, accelerando l’adozione di modelli mobile-first in settori critici e regolamentati”.