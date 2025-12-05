Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista ad Alessio Butti (Sott. Pres. del Consiglio)

5 Dicembre 2025
,

L’intervista ad Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

Stiamo sperimentando in Lombardia una tecnologia satellitare per raggiungere le zone più remote di quella regione e in prospettiva di tutto il Paese“, ha spiegato Butti a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “La modalità è quella di inviare il segnale al satellite che poi risponde e sulla Terra si prosegue con la fibra, la dove ci sia o altrimenti con l’FWA“.

5 Dicembre 2025
,

5 Dicembre 2025
,

5 Dicembre 2025
,

5 Dicembre 2025

