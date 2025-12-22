Space&Underwater Conference, 2^ edizione, l’intervista a Umberto Arcangeli, Amministratore Delegato di Dassault Systèmes Italia.

“I sistemi di Difesa moderni sono sempre più sofisticati, complessi e interconnessi tra loro. Si tratta di sistemi multidominio“. L’ha dichiarato Umberto Arcangeli, Amministratore Delegato, Dassault Systèmes Italia, nell’intervista a margine della 2^ edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity, evento promosso e organizzato da giornale Cybersecurity Italia a Roma, lo scorso 3 dicembre 2025 presso la Caserma “Salvo D’Acquisto”.

“Alla base di questi sistemi connessi e interconnessi ci sono i dati, oggi critici, da gestire e da proteggere. Tanto quelli che consentono a questi sistemi complessi di funzionare, quanto quelli prodotti dai tali sistemi che poi vanno distribuiti agli enti che ne fruiranno“.

“La necessità di salvaguardare l’autonomia tecnologica europea non è mai stata così urgente“

“Viviamo in un momento storico in cui la tecnologia digitale rappresenta l’infrastruttura invisibile della nostra economia, della nostra società e della nostra sicurezza. La necessità di salvaguardare l’autonomia tecnologica europea non è mai stata così urgente“. Così l’Amministratore delegato Arcangeli, sempre a Cybersecurity Italia.

“In questo contesto”, ha rimarcato Arcangeli, “è necessario adottare un approccio collaborativo, a livello di ecosistema coinvolgendo la filiera. Questo vale sia nel dominio Spazio che Underwater. Dalla definizione dei requisiti (qual è l’obiettivo della missione) alla gestione dell’operatività del sistema lungo tutto il suo ciclo di vita“.

“Ciascuna missione di Difesa del sistema deve basarsi su dei requisiti, per l’intera lunghezza del ciclo. La collaborazione ci deve essere nelle aziende, ma anche rispetto alle filiere di produzioni e con gli enti appaltatori“.

L’importanza del Virtual Twin

Al contempo, Arcangeli si è soffermato sulla differenza tra Digital e Virtual Twin. In questi termini: “Il Digital Twin è la rappresentazione di tipo statico di un oggetto, mentre il Virtual Twin aggiunge all’informazione digitale dei dati reali”.

Per cui: “Questo rapporto tra informazione digitale e dati reali alimenta una rappresentazione che consente la sua valutazione nel tempo. Questa rappresentazione di tipo dinamico consente di valutare scenari alternativi in un’ottica ‘what if’ ma anche di valutare l’interazione del Virtual Twin con chi lo dovrà utilizzare“.

