Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Pierpaolo Ribuffo (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

5 Dicembre 2025
,

L’intervista a Pierpaolo Ribuffo, Ammiraglio di Squadra, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

La strategia per garantire la sicurezza subacquea è una strategia onnicomprensiva. “L’Italia rappresenta la punta della lancia, nel mondo e nell’UE“, ha sottolineato l’Ammiraglio Ribuffo a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia.

Siamo tra i primi Paesi ad esserci dotati di un’Agenzia per la sicurezza degli abissi. Opereremo seguendo tre direttrici. In primo luogo, quella della sicurezza del personale, poi quella dei mezzi e in terzo luogo la prevenzione delle interferenze“.

