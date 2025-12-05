Space&Underwater Conference, 2^ edizione. Intervista a Massimo Panzeri (ESA Security Office)

5 Dicembre 2025
,

L’intervista a Massimo Panzeri, ESA Security Office, Director General’s Service, DG-5X, a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. Roma, 3 dicembre 2025 Caserma “Salvo D’Acquisto”.

ESA garantisce la sicurezza attraverso una infrastruttura ad hoc costruita negli anni“, ha spiegato Panzeri a margine della seconda edizione della Conferenza internazionale Space&Underwater, Space Economy, Submarine Cables e Cybersecurity – evento promosso e organizzato dal nostro giornale Cybersecurity Italia. “Con questo sistema, noi monitoriamo le nostre reti informatiche ma anche gli altri asset, a terra e in volo. Il nostro obiettivo è quello di prevenire, per poi reagire in caso gli attacchi cyber si verifichino“.

