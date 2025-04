L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) si è concentrata sullo sfruttamento attivo in rete della vulnerabilità CVE-2021-20035 che interessa i dispositivi SonicWall della serie SMA 100. In questi termini, ponendo l’accento sui rischi del tema, si sono tracciate delle linee guida per mitigare il problema.