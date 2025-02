Skybox Security chiude e licenzia 300 dipendenti. Tufin acquisisce le sue risorse

L’azienda israeliana di cybersecurity cessa in maniera definitiva le operazioni.

La società israeliana di sicurezza informatica Skybox Security ha licenziato tutti i suoi dipendenti e ha cessato le operazioni. L’azienda impiegava circa 100 persone in Israele e altre 200 negli Stati Uniti. In Israele, ai dipendenti è stato comunicato che l’ultimo stipendio non sarebbe stato pagato e sono stati invitati a contattare l’Istituto Nazionale di Assicurazione.

Lunedì, l’amministratore delegato di Skybox, Mordecai Rosen, ha tenuto una riunione con i dipendenti per annunciare ufficialmente la chiusura dell’azienda e i licenziamenti. Contemporaneamente, è stata inviata un’e-mail a tutti i dipendenti con le istruzioni sui passi successivi.

In una dichiarazione rilasciata ai dipendenti, l’azienda ha scritto che sta entrando nella fase finale della sua esistenza e sta chiudendo. “La liquidazione è l’ultimo passo nella chiusura di un’azienda. Comporta la cessazione delle operazioni, la vendita delle risorse e l’utilizzo dei proventi per pagare i creditori, compresi i dipendenti.”

Allo stesso tempo, Skybox ha venduto tutte le sue attività e tecnologie alla società israeliana di cybersecurity Tufin. In una dichiarazione pubblicata sul sito web di Tufin, l’amministratore delegato Ray Brancato ha scritto: “Il 24 febbraio 2025, Skybox ha preso la difficile decisione di chiudere le sue operazioni con effetto immediato. Per coloro che sono stati colpiti da questo evento, comprendiamo che si tratta di un momento incerto e vogliamo assicurarvi che Tufin è qui per aiutarvi a tracciare il vostro percorso futuro. Come leader nella gestione delle politiche di sicurezza di rete, ci impegniamo a garantire una transizione fluida per i clienti di Skybox, fornendo gli strumenti, le competenze e la guida necessaria per continuare a proteggere le loro reti senza interruzioni. Tufin è l’azienda finanziariamente più stabile del nostro settore: siamo redditizi, in crescita e ben posizionati per il futuro. Sappiamo che i clienti di Skybox sono stati colpiti dalla loro improvvisa chiusura e vogliamo rassicurarli che Tufin è qui per restare.”

Nel 2017, Skybox aveva raccolto 150 milioni di dollari in un importante round di finanziamento guidato da CVC Capital Partners, che aveva investito 100 milioni di dollari, con ulteriori 50 milioni provenienti da Pantheon Ventures, con sede a Londra. Quel finanziamento aveva portato il totale raccolto dall’azienda a 288 milioni di dollari.

All’inizio del 2016, il fondo di investimento americano Providence aveva acquisito il 75% di Skybox per 96 milioni di dollari, valutando l’azienda 120 milioni di dollari.

Skybox è stata fondata nel 2002 da Gidi Cohen, che ha ricoperto il ruolo di CEO prima di essere sostituito da Rosen. L’azienda ha sviluppato software di gestione della sicurezza informatica che utilizza analisi avanzate per dare priorità ai rischi della rete e fornire raccomandazioni per risposte ottimali. La sua tecnologia era progettata per gestire ambienti di rete complessi, inclusi infrastrutture fisiche, virtuali, cloud e di tecnologia operativa (OT).