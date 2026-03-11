Nuovo allarme della Polizia Postale per i casi di sex extortion online.

“Si segnalano casi di sex extortion, una forma di estorsione che avviene tramite social network e app di messaggistica“, questo il monito della Polizia Postale. Il truffatore crea un profilo falso, instaura rapidamente un clima di confidenza e invia per primo una foto intima, chiedendo alla vittima di fare lo stesso.

Nel momento in cui il criminale riceve l’immagine, “cambia atteggiamento e minaccia di diffonderla ai contatti personali o sui social, chiedendo denaro per non pubblicarla“. Il meccanismo si basa su una pressione psicologica immediata e sull’approfittare di un momento di vulnerabilità, curiosità o coinvolgimento emotivo.

“È importante ricordare“, sottolinea la Polizia Postale, “che le immagini intime non sono merce di scambio né una prova di fiducia“. Sono contenuti “estremamente personali e, una volta inviati, non è più possibile controllarne l’utilizzo o la diffusione. Chi li riceve può conservarli, duplicarli e usarli come strumento di ricatto“.

Consigli

Per proteggersi da questa truffa la Polizia Postale ha invitato gli utenti a compiere poche mosse, tutte fondamentali per evitare danni. Si tratta di:

• Non condividere foto o video intimi.

• Diffidare di chi propone rapidamente scambi di immagini personali.

• Non cedere alle richieste di denaro, visto che il pagamento non garantisce la cancellazione del materiale.

• Interrompere immediatamente ogni contatto con il ricattatore.

• Conservare le prove (chat, profili, richieste ricevute).

Dove segnalare episodi sospetti

In caso di episodi sospetti è possibile effettuare delle segnalazioni rivolgendosi direttamente alla Polizia Postale tramite i canali ufficiali.

