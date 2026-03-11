Sex extortion, l’allarme della Polizia Postale: “Pressione psicologica”. Come proteggersi

11 Marzo 2026

Nuovo allarme della Polizia Postale per i casi di sex extortion online.

Si segnalano casi di sex extortion, una forma di estorsione che avviene tramite social network e app di messaggistica“, questo il monito della Polizia Postale. Il truffatore crea un profilo falso, instaura rapidamente un clima di confidenza e invia per primo una foto intima, chiedendo alla vittima di fare lo stesso.

Nel momento in cui il criminale riceve l’immagine, “cambia atteggiamento e minaccia di diffonderla ai contatti personali o sui social, chiedendo denaro per non pubblicarla“. Il meccanismo si basa su una pressione psicologica immediata e sull’approfittare di un momento di vulnerabilità, curiosità o coinvolgimento emotivo.

È importante ricordare“, sottolinea la Polizia Postale, “che le immagini intime non sono merce di scambio né una prova di fiducia“. Sono contenuti estremamente personali e, una volta inviati, non è più possibile controllarne l’utilizzo o la diffusione. Chi li riceve può conservarli, duplicarli e usarli come strumento di ricatto“.

Consigli

Per proteggersi da questa truffa la Polizia Postale ha invitato gli utenti a compiere poche mosse, tutte fondamentali per evitare danni. Si tratta di:
•    Non condividere foto o video intimi.
•    Diffidare di chi propone rapidamente scambi di immagini personali.
•    Non cedere alle richieste di denaro, visto che il pagamento non garantisce la cancellazione del materiale.
•    Interrompere immediatamente ogni contatto con il ricattatore.
•    Conservare le prove (chat, profili, richieste ricevute).

Dove segnalare episodi sospetti

In caso di episodi sospetti è possibile effettuare delle segnalazioni rivolgendosi direttamente alla Polizia Postale tramite i canali ufficiali.

