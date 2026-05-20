Fondata nel 2020 e basata su blockchain, Polymarket ha visto i propri volumi globali quadruplicare tra il 2024 e il 2025, raggiungendo quasi 64 miliardi di dollari di scambi annui.

Un sabato mattina di marzo 2026, ore prima che i missili israeliani colpissero il compound di Khamenei a Teheran, un account anonimo su Polymarket piazza una scommessa sulla morte del leader supremo iraniano. Le quote dicono 14% di probabilità. Quando l’attacco avviene, quell’account, che opera sotto il nome utente “magamyman”, incassa oltre 553.000 dollari. Nessuno sa chi si nasconda dietro quel nickname. Forse non lo sapremo mai.

Non è un caso isolato. È un pattern.

Non è un gioco, è un mercato dell’informazione

Polymarket si presenta come una piattaforma di prediction market: gli utenti scommettono sull’esito di eventi futuri usando criptovalute, e il mercato aggrega la saggezza collettiva producendo previsioni che, in teoria, risultano più accurate di quelle di qualsiasi singolo esperto. Il fondatore Shayne Coplan ha spinto questa logica fino alle sue estreme conseguenze, arrivando a dichiarare che le persone in Medio Oriente possono usare i mercati sugli attacchi militari per decidere se dormire vicino a un rifugio antiatomico.

Fondata nel 2020 e basata su blockchain, la piattaforma ha visto i propri volumi globali quadruplicare tra il 2024 e il 2025, raggiungendo quasi 64 miliardi di dollari di scambi annui. Si può scommettere su qualsiasi cosa: il prezzo del petrolio, le dichiarazioni pubbliche di un leader politico, l’esito di un’elezione. E, soprattutto, su guerre, attacchi militari, morti di capi di Stato.

Il problema non è la tecnologia in sé. Il problema è cosa succede quando questa tecnologia incontra informazioni che non dovrebbero essere pubbliche.

Quando la morte ha una quotazione

La cronologia degli ultimi diciotto mesi racconta una storia precisa. Nel gennaio 2025, un trader anonimo inizia a piazzare scommesse sistematiche sulle azioni militari di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Scommessa dopo scommessa, tutte corrette. Il conto supera il milione di dollari di profitto. Lo stesso mese, un altro utente guadagna diverse centinaia di migliaia di dollari scommettendo correttamente sull’operazione americana che porta alla rimozione di Nicolás Maduro in Venezuela.

A giugno 2025, la sera del 12, un piccolo gruppo di scommettitori piazza puntate molto specifiche su Polymarket. Ore dopo, Israele lancia un’operazione militare di vasta portata contro l’Iran. Mezzo miliardo di dollari viene scambiato sui mercati relativi al timing esatto dell’attacco. Il New York Times, in un’inchiesta pubblicata il 13 maggio 2026, ha identificato oltre 80 utenti con caratteristiche di trading sospette.

I movimenti di mercato su Polymarket sono pubblici e in tempo reale: chiunque, inclusi servizi di intelligence stranieri, può monitorarli. Un picco anomalo sulle quote di un attacco a Teheran, registrato ore prima che l’attacco avvenga, è un segnale. Un segnale che potrebbe costare vite umane.

Insider trading in uniforme

La risposta giudiziaria è rivelatrice. In Israele, un riservista militare viene incriminato per aver scommesso sull’attacco di giugno 2025 usando informazioni ottenute nel suo ruolo operativo. Negli Stati Uniti, un soldato viene accusato di aver guadagnato oltre 400.000 dollari sull’operazione Venezuela usando notizie classificate. È la stessa inchiesta del NYT a ricostruire questi casi.

Questi non sono semplicemente reati finanziari. Quando un ufficiale militare scommette sull’esito di un’operazione segreta, ogni transazione è potenzialmente una falla nella sicurezza operativa.

A complicare il quadro ci sono i legami politici della piattaforma. Donald Trump Jr. è advisor di Polymarket, e la sua società di venture capital, 1789 Capital, ha investito milioni nell’azienda. Un dettaglio che rende qualsiasi intervento normativo dell’attuale amministrazione americana politicamente delicato.

La notizia che vale milioni

C’è una categoria di vittime che passa spesso in secondo piano: i giornalisti.

Il 10 marzo 2026, Emanuel Fabian, corrispondente militare israeliano, pubblica un reportage su un missile balistico iraniano che ha colpito suolo israeliano. Quel reportage diventa il fulcro di una disputa da decine di milioni di dollari su Polymarket, dove era aperto un mercato su “Iran strikes Israel by March 10”. Nelle ore successive, Fabian riceve messaggi da utenti della piattaforma: prima offerte di denaro per modificare o ritrattare l’articolo, poi minacce. Il giornalista pubblica le comunicazioni ricevute, trasformando la vicenda in un caso mediatico. The Guardian ha ricostruito l’intera sequenza, citando Mark Roulston, ricercatore sui prediction market all’Università di Lancaster: “ci sono questioni potenzialmente gravissime su come Polymarket possa offrire a scommettitori anonimi la capacità di condizionare eventi reali”.

Le minacce ai giornalisti non sono una novità. Ma la finanziarizzazione dei conflitti aggiunge una dimensione inedita: chi minaccia un reporter ha ora un incentivo economico quantificabile, in dollari, a farlo.

Chi controlla chi scommette sulla guerra?

Il quadro regolatorio è inadeguato. Polymarket non è basata negli Stati Uniti e la CFTC, il regolatore teoricamente competente, non è strutturata per investigare piattaforme decentralizzate e cross-border. Il Senatore Richard Blumenthal ha inviato una lettera formale alla piattaforma chiedendo spiegazioni sui propri fallimenti nel regolamentare operazioni legate alla sicurezza nazionale. Polymarket ha risposto annunciando una policy che vieterebbe agli utenti di fare trading su contratti in cui potrebbero avere informazioni privilegiate. Una policy difficilmente verificabile nella pratica.

Il paradosso centrale è questo: l’unico caso giudiziario americano risolto finora è stato possibile perché Polymarket ha consegnato spontaneamente le informazioni alle autorità. Non è su questo che si costruisce un sistema di controllo robusto. E sotto pressione normativa, piattaforme simili potrebbero spostarsi verso protocolli completamente decentralizzati, diventando di fatto inaccessibili a qualsiasi autorità.

Torniamo a “magamyman” e ai suoi 553.000 dollari. Non sappiamo chi sia. Forse è un trader brillante che ha letto i segnali pubblici meglio di chiunque altro. Forse è qualcuno che sapeva.

La differenza tra le due ipotesi non è solo giuridica. È la differenza tra un mercato che funziona e un sistema che trasforma la guerra in un privilegio per chi è abbastanza vicino al potere da sapere quando cadranno le bombe, e abbastanza furbo da scommetterci sopra prima che il mondo lo scopra.

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