“Il tema cyber ci ha portati a un’opportunità che ha visto una sinergia nella logica di sistema”, ha dichiarato Alfio Rapisarda di Eni.

Alfio Rapisarda, Head of Global Security di Eni ha spiegato come “L’underwater non significa solo proteggere piattaforme e gasdotti, ma anche creare opportunità per sviluppare nuove attività di ricerca e sviluppo, tutelare l’ecosistema marino e valorizzare nuove fonti di energia dai fondali, dall’energia stessa del mare e delle sue immense risorse. Si tratta di una pletora di attività che ci porta a confrontarci in un’ottica di sana competitività, ma sempre strutturati e organizzati”.

È così intervenuto nel Panel “Underwater: minacce cyber, sicurezza e nuove dinamiche geopolitiche” alla 2^ edizione di Space & Underwater Conference – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, la Conferenza internazionale promossa e organizzata dal nostro giornale Cybersecurity Italia.

L’azienda opera su più piani, combinando competenze tecnologiche e umane. “La resilienza dell’infrastruttura è fondamentale. Bisogna operare su più fronti. Per Eni l’obiettivo principale è la prevenzione, evitando che gli incidenti accadano. Per questo disponiamo di strumenti in grado di raccogliere dati e informazioni, corroborando la sensoristica con i dati industriali, così da aggregare i nostri comportamenti con le potenzialità di un attore ostile di generare danni”, ha sottolineato.

Il risultato è un approccio integrato che unisce protezione, innovazione e sostenibilità.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp