L’ANCPI sarebbe stata colpita da un attacco informatico realizzato con credenziali valide e vulnerabilità già note. Dopo il rifiuto di pagare il riscatto, l’attaccante avrebbe eliminato database e backup connessi. L’agenzia dispone però di copie offline e sta ricostruendo l’infrastruttura da zero.

Un attacco ransomware ha paralizzato il sistema catastale della Romania, bloccando compravendite immobiliari, mutui e accesso ai documenti necessari per attestare la proprietà degli immobili.

A essere colpita è stata l’Agenzia nazionale per il catasto e la pubblicità immobiliare, l’ANCPI. Secondo quanto ricostruito dai media rumeni, l’attaccante sarebbe riuscito a cancellare l’intero database dell’ente dopo il fallimento di un tentativo di estorsione.

L’ANCPI ha ripristinato il proprio sito web e ha comunicato di essere impegnata nella ricostruzione completa della rete informatica. Le autorità avrebbero inoltre confermato l’esistenza di copie di sicurezza conservate offline, quindi separate dai sistemi compromessi e potenzialmente utilizzabili per recuperare i dati.

Il riscatto rifiutato e la cancellazione dei dati

Dietro l’attacco ci sarebbe il cybercriminale noto online con lo pseudonimo ByteToBreach. L’accesso iniziale ai server dell’agenzia sarebbe avvenuto attraverso credenziali valide, probabilmente sottratte a uno o più dipendenti.

Una volta entrato nella rete, l’attaccante avrebbe esfiltrato dati personali dei cittadini, documenti interni, credenziali dei dipendenti e una copia dei server GitLab contenenti il codice sorgente dei sistemi gestionali dell’agenzia, tra cui Eterra e RENNS. Avrebbe quindi minacciato di pubblicare il materiale in caso di mancato pagamento del riscatto.

Di fronte al rifiuto delle autorità rumene, il cybercriminale avrebbe cancellato i database e le copie di sicurezza raggiungibili dalla rete, nel tentativo di impedire il ripristino dei sistemi. L’operazione non avrebbe però coinvolto i backup offline conservati dall’ANCPI in più sedi.

Mercato immobiliare paralizzato

Nelle prime comunicazioni ufficiali, l’interruzione dei servizi era stata attribuita a generici “problemi tecnici”. L’estensione dell’incidente ha però reso rapidamente evidente la natura informatica del blocco.

Senza l’accesso ai sistemi catastali, i notai non possono ottenere le visure, autenticare le compravendite o registrare nuovi mutui. I cittadini, allo stesso tempo, non riescono ad acquisire i documenti necessari a dimostrare la proprietà di terreni e immobili.

L’incidente coinvolge un mercato nel quale vengono vendute ogni anno tra 150mila e 170mila abitazioni. Il blocco arriva inoltre in un momento delicato, alla vigilia dell’aumento dell’IVA sulle nuove case dal 9% al 21%, previsto dal primo agosto.

Un attacco evitabile

L’aspetto più controverso riguarda la relativa semplicità dell’attacco. Secondo la Direzione nazionale rumena per la sicurezza informatica, la DNSC, il criminale avrebbe sfruttato vulnerabilità già note e segnalate recentemente all’agenzia.

Tra le criticità indicate figurano aggiornamenti non eseguiti, password deboli, assenza di autenticazione a più fattori e, più in generale, una carente “igiene informatica”. Il direttore della DNSC, Dan Cîmpean, ha definito l’attacco poco complesso e potenzialmente evitabile.

A far aumentare le polemiche è anche il divario tra gli investimenti destinati alla digitalizzazione e quelli riservati alla sicurezza. Negli ultimi vent’anni l’ANCPI avrebbe speso circa 135 milioni di euro per digitalizzare gli archivi, destinando alla cybersecurity appena 305mila euro: circa lo 0,2% del totale.