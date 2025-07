Quanti danni farà la Kiss-Cam dei Coldplay ad Astronomer?

Astronomer, azienda IT che si occupa di gestire i dati anche per conto di Apple e Ford, non era troppo conosciuta. Almeno fino al concerto dei Coldplay a Boston dello scorso 16 luglio, con l’episodio dei suoi due manager in un momento ‘tutto loro’. Al netto degli aspetti più etici, la situazione potrebbe aver legittimato una forma di pubblicità non necessariamente positiva.

Concerti e variabili cyber

La nota band dei Coldplay potrebbe aver indirettamente fornito una certa pubblicità (non è chiaro ancora se positiva o negativa) ad Astronomer, azienda IT fondata nel 2018 e con base a New York.

L’episodio è ormai noto. Lo scorso 16 luglio, durante un concerto a Boston del gruppo britannico una Kiss-Cam ha inquadrato due persone. Andy Byron, Amministratore delegato di Astronomer e Kristin Cabot, responsabile delle risorse umane della stessa compagnia. Entrambi, erano in un momento ‘delicato’.

Tra l’imbarazzo del momento e i commenti dal palco, il video è divenuto virale praticamente in presa diretta. Secondo Newsweek, la ripresa avrebbe accumulato in poche ore oltre 45 milioni di visualizzazioni solo su TikTok.

Il portato della pubblicità

Non è chiaro se l’incidente dei Coldplay potrà essere un vettore positivo per Astronomer o se la danneggerà. Al Wall Street Journal, Peter Davenport – consulente strategico senior presso l’azienda di marketing e comunicazione Definition – ha offerto un suo commento sulla materia.

Così Devenport: “Anche se la visibilità mette sotto i riflettori chi è Astronomer, di solito non è questo il tipo di pubblicità che porta nuovi clienti. Anzi, rischia di erodere la fiducia e l’autorità costruite nel corso degli anni, soprattutto nei settori in cui la reputazione e l’affidabilità contano di più”.

In effetti, l’AI può essere piuttosto inutile per le aziende che non hanno una forte gestione dei propri dati. Questo significa che c’è una crescente necessità di soluzioni migliori. L’acquisizione di Informatica da parte di Salesforce per 8 miliardi di dollari e l’acquisto di Crunchy Data da parte di Snowflake per 250 milioni di dollari hanno evidenziato questa tendenza.

Oltre lo schermo

Per quello che in un primo momento può rappresentare un inserimento indebito nella vita privata, si è in realtà creato un caso. Come al solito si è scavato nella vita dei due manager che praticamente sarebbero stati ‘scoperti’ durante un vero e proprio tradimento.

L’azienda di software gestionali e AI ha subito avviato indagini interne, lo scorso 18 luglio. In primo luogo è arrivata la sospensione di Byron e della Cabot.

Dopodiché, lo scorso 19 luglio, l’ormai ex CEO si è proprio dimesso. Nell’accettare le dimissioni, Astronomer ha aggiunto che i suoi capi “dovrebbero stabilire lo standard sia nella condotta che nella responsabilità, e recentemente tale standard non è stato soddisfatto“.