Quando la disinformazione diventa una vulnerabilità

Ogni giorno scorrono titoli su attacchi informatici, dati rubati e minacce digitali. Il punto non è stabilire se accadano, perché accadono, il punto è capire cosa producono in chi legge. Una notizia può aumentare la consapevolezza e spingere a comportamenti più sicuri, oppure può generare l’effetto opposto, cioè assuefazione o panico. Entrambi sono pericolosi, l’assuefazione abbassa l’attenzione e normalizza il rischio, il panico paralizza e rende più vulnerabili, perché quando si è spaventati si ragiona peggio e si cade più facilmente nelle trappole.

La disinformazione cyber spesso non arriva come una bugia evidente, arriva come confusione. Si mescolano fatti accaduti, possibilità tecniche e scenari ipotetici, e tutto diventa indistinto. Un incidente è un evento reale con un perimetro e un impatto verificabili,una vulnerabilità è una possibilità, anche grave, ma non significa automaticamente che qualcuno stia già colpendo. Uno scenario è una proiezione utile per prepararsi, ma dannosa se viene raccontata come certezza. Quando queste tre cose si sovrappongono, il lettore non capisce più se deve agire subito o semplicemente aggiornarsi, ma quando non capisce, reagisce d’istinto, che è esattamente il terreno su cui prosperano truffe e manipolazioni.

C’è un paradosso che vedo crescere, più si parla di cyber, più rischiamo di farlo nel modo sbagliato. Titoli troppo drammatici creano un clima emotivo che alimenta condivisioni impulsive e attenzione disordinata, titoli troppo generici, invece, diventano rumore e vengono ignorati. In entrambi i casi si crea spazio per chi sfrutta l’attualità come esca, con campagne di phishing costruite sulle notizie del giorno, falsi messaggi “urgenti”, finte comunicazioni che imitano banche, corrieri, enti pubblici o persino colleghi e fornitori. Il cybercriminale non ha bisogno che tu sappia tutto, gli basta che tu sia stanco, distratto o agitato.

Come raccontare la cybersicurezza

Ecco perché la cybersecurity oggi va raccontata come una forma di difesa quotidiana, non come un tema da specialisti o da grandi aziende. Le minacce più frequenti colpiscono la vita normale, arrivano nella posta elettronica, nei messaggi sul telefono, nelle richieste di pagamento, nelle credenziali riutilizzate, negli accessi senza protezioni aggiuntive. Il primo livello di sicurezza non è un software miracoloso, è l’attenzione delle persone e la qualità delle abitudini. Un secondo fattore di autenticazione attivo fa spesso più differenza di una promessa di sicurezza astratta. Aggiornare dispositivi e applicazioni è manutenzione, non burocrazia digitale. Fare backup significa togliere ossigeno al ricatto, verificare una richiesta di pagamento con una telefonata a un numero già noto evita errori costosi. Sono gesti semplici, ma ripetuti diventano resilienza.

In questo scenario l’informazione ha un ruolo strategico, perché una società digitale è forte solo quanto è lucida. I media possono trasformare un incidente in un’occasione di prevenzione, oppure possono trasformarlo in una narrazione confusa che alimenta paura e sfiducia. Raccontare bene il cyber significa scegliere parole precise, perché “dati esposti” non è la stessa cosa di “dati rubati” e “rischio potenziale” non equivale a “attacco in corso”. Significa dare contesto, spiegare chi è coinvolto e in che modo, senza tecnicismi inutili ma anche senza semplificazioni che deformano la realtà. Significa soprattutto lasciare al lettore una direzione pratica, qualcosa che possa fare subito, anche solo per ridurre la propria superficie di rischio.

La fortuna nel cyber dura sempre poco

Un Paese moderno non può illudersi di azzerare gli attacchi, può però ridurre il caos che gli attacchi generano. La resilienza non è solo tecnologia, normativa o investimenti, è anche cultura e la cultura si costruisce con il modo in cui raccontiamo i fatti e con le abitudini che riusciamo a far passare. Quando la narrazione pubblica oscilla tra “non è niente” e “è la fine”, cittadini e imprese prendono decisioni peggiori. Rimandano, improvvisano, si affidano alla fortuna. E la fortuna, nel cyber, dura sempre poco.

Per questo dico che la paura è un malware. Entra nella mente, si diffonde veloce, consuma energia e riduce la capacità di scegliere bene. La cura è una comunicazione sobria, concreta, affidabile, capace di distinguere e di orientare. Meno spettacolo e più metodo, meno allarmismi e più azioni reali. È così che la cybersecurity smette di essere un tema distante e diventa una competenza quotidiana che rafforza cittadini, imprese e istituzioni.

