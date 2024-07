Il termine per la presentazione delle domande per tutti i finanziamenti relativi alla cybersicurezza è il 21 gennaio 2025.

La Commissione europea ha lanciato inviti per un valore di oltre 210 milioni di euro nell’ambito del programma Europa digitale per proposte volte a rafforzare la sicurezza informatica e le capacità digitali in tutta l’Ue.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la sicurezza informatica, 35 milioni di euro saranno destinati a progetti per la protezione di grandi impianti industriali e infrastrutture critiche, 12,8 milioni saranno investiti per continuare a creare, sostenere e ampliare i centri operativi nazionali e transfrontalieri per la sicurezza informatica, 35 milioni saranno destinati alla diffusione di tecnologie e strumenti di sicurezza informatica all’avanguardia e 20 milioni saranno utilizzati per aiutare gli Stati membri ad attuare la legislazione dell’Ue in materia di cibersicurezza e le strategie nazionali di cibersicurezza.

Il termine per la presentazione delle domande per tutti i finanziamenti relativi alla cybersicurezza è il 21 gennaio 2025.

Per quanto riguarda le capacità digitali, 55 milioni saranno investiti in competenze digitali avanzate, per la progettazione e l’attuazione di programmi di istruzione superiore in settori chiave delle tecnologie digitali. Per aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi del decennio digitale, 25 milioni di euro saranno investiti in attività volte a facilitare la realizzazione di vari progetti multinazionali attraverso consorzi per un’infrastruttura digitale europea, altri 20 milioni saranno destinati all’ulteriore sviluppo dei gemelli digitali locali europei (versioni digitali delle comunità locali), e 8 milioni saranno investiti negli Osservatori europei dei media digitali per finanziare il lavoro di centri regionali indipendenti per analizzare e combattere la disinformazione nei media digitali.

La scadenza per la presentazione delle domande per tutte queste opportunità di finanziamento delle competenze digitali è il 21 novembre 2024.