“La produzione automobilistica britannica è scesa del 23,8%, con 59.010 unità nel mese di ottobre, conseguenza diretta dell’attacco informatico contro Jaguar e Land Rover dello scorso agosto“. Questi gli ultimi dati dell’automotive Uk

Nel complesso – considerando anche i veicoli commerciali – secondo quanto riferito dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), la diminuzione è stata del 30,9%. L’attacco informatico ai danni della multinazionale le è costato 196milioni di sterline, mentre il PIL britannico si è praticamente fermato, limitandosi a crescere dello 0,1%.

L’operazione – il più grande incidente cyber della storia britannica secondo alcuni analisti con danni da 1,9miliardi di sterline – si è infatti innestata all’interno di un settore già in calo. L’operazione criminale di Scattered Spider ha perciò frenato le ulteriori potenzialità di ripresa generale.

Le stime del Governo britannico

Secondo le stime dell’Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), complessivamente gli autoveicoli hanno sottratto 0,17 punti percentuali alla crescita del PIL nel solo mese di settembre. Sono stati invece 0,06 i punti percentuali nell’intero terzo trimestre.

La chiusura degli stabilimenti britannici di JLR ha contribuito in modo significativo alla contrazione della crescita economica in Uk. Dalle stime della Banca d’Inghilterra, in effetti, è emerso che la diminuizione del 28,6% della produzione automobilistica ha portato, di fatto, il PIL britannico alla stagnazione.

L’impatto della chiusura ha colpito anche le fabbriche della catena di fornitura dell’industria automobilistica, coinvolgendo le oltre 5mila organizzazioni dell’indotto.

I profitti hanno subìto un crollo vertiginoso, passando da quasi 400 milioni di sterline (398 milioni di sterline) di un anno fa a una perdita di 485 milioni di sterline nei tre mesi fino alla fine di settembre. I ricavi sono diminuiti di quasi il 25% e gli effetti potrebbero continuare. Tutto questo, perché l’interruzione della produzione potrebbe riflettersi sulle vendite dei prossimi mesi.

In questi termini, dunque, si è evidenziato come il rischio cyber abbia costruito un’incidenza sistemica diretta. In particolare su:

– PIL.

– Filiere industriali, con annesso loro blocco.

– La competitività di un Paese che risulta alterata.

– Il valore di mercato in settimane, mediante la sua cancellazione.

Perché colpire le catene del valore del settore automoblistico?

L’attacco cyber contro la multinazionale delle automotive è stato perciò un esempio tangibile degli obiettivi degli hacker criminali rispetto ai servizi di grande rilevanza economica.

Nel panorama geopolitico contemporaneo, gli attacchi alle catene del valore rappresentano infatti una delle minacce più insidiose alla sicurezza nazionale e internazionale. Questi attacchi, che prendono di mira la catena di approvvigionamento di prodotti e servizi, hanno rimodulato il concetto stesso di conflitto. Fondono infatti elementi di confronto militare tradizionale con sofisticate operazioni cyber.

Sui mercati automobilistici, come del resto in tutti i settori economici e finanziari, la globalizzazione delle catene di approvvigionamento ha creato una rete di interdipendenze estremamente complessa. Tanto da generare vulnerabilità sistemiche sfruttabili da attori malevoli.

Non si tratta più solo di compromissione di componenti software. Al contrario, i più recenti casi operativi dimostrano come anche le supply chain fisiche siano diventate obiettivi primari, con conseguenze potenzialmente catastrofiche.