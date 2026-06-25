In gioco c’è la possibilità che l’UE garantisca alle piattaforme tecnologiche private di effettuare volontariamente controlli sui propri servizi alla ricerca di materiale pedopornografico (CSAM).

Il Parlamento Europeo contro la sua Presente Roberta Metsola sulla privacy online per i minori. Si profila un duro confronto istituzionale. Metsola,in effetti, sta cercando qualsiasi via per farsi approvare una legge sulla scansione dei contenuti relativi agli abusi sui minori online. Tuttavia, come riporta POLITICO, questa volontà si scontra con lo stesso Parlamento che ha ripetutamente respinto la proposta.

“Con una mossa che i diplomatici definiscono senza precedenti”, scrive il quotidiano, “l’alto dirigente dell’UE ha chiesto ai Paesi membri in seno al Consiglio di approvare un disegno di legge“. Sennonché “il suo stesso Parlamento aveva bocciato in una votazione in plenaria a marzo“.

In gioco c’è la possibilità che l’UE garantisca alle piattaforme tecnologiche private di effettuare volontariamente controlli sui propri servizi alla ricerca di materiale pedopornografico (CSAM).

Il dibattito sulla privacy e il confronto istituzionale

Da tempo nelle istitutuzioni comunitarie si dibatte di limiti e vincoli che tutelino i minori online. Dietro al contrasto al crimine, però, gli interrogativi sono molteplici. Polizia, difensori dei diritti dei minori e commissari europei sostengono che “la mancanza di una normativa consenta a predatori e pedofili di agire impunemente online“.

Gli attivisti per la privacy, dal canto loro, hanno invece sostenuto che le proposte potrebbero portare a una sorveglianza di massa inaccettabile e alla fine della crittografia. Dubbi sulla modalità delle limitazioni, per altri motivi, sono arrivati anche da Governi e rappresentanti delle compagnie tecnologiche.

Si aggiunga che evidentemente la questione adesso ha assunto un carattere di rapporti tra decisori politici. Tre mesi fa i negoziati tra il Parlamento e il Consiglio sono falliti, pochi giorni prima della scadenza della normativa, inizialmente provvisoria come da iniziativa della Commissione Europea.

Gli Europarlamentari hanno successivamente “resistito” alle pressioni dell’ultimo minuto. Pressioni, esercitate dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz, da quattro commissari europei, da Meta, Google e Microsoft e da numerose organizzazioni benefiche a favore dei minori. Il tentativo di approvare il disegno di legge a marzo è stato perciò respinto, con un margine di 311 voti contro 228 e 92 astensioni.

Metsola si sarebbe allora interfacciata direttamente con il Consiglio, per cui diversi legislatori ritengono che “abbia agito alle loro spalle“.

Le critiche

In questo senso le critiche sono state trasversali. Markéta Gregorová, deputata ceca del gruppo dei Verdi al Parlamento e portavoce dell’opposizione su questo tema, si è detta “estremamente sorpresa” dalla mossa. Inoltre, ha affermato che l’invito di Metsola è “inaccettabile e mina la posizione del Parlamento”.

Hilde Vautmans, eurodeputata belga del gruppo liberale Renew e relatrice ombra sul dossier, ha rimarcato che riaprire il dibattito sulla legge provvisoria rappresenta un “vicolo cieco politico“. Anzi, ha dichiarato: “Il Parlamento l’ha respinta due volte e la situazione non cambierà“.

Lo stesso portavoce di Renew, Nick Petre, ha espresso le preoccupazioni del gruppo. Dal suo punto di vista, riaprire i negoziati può indebolire la posizione del Parlamento nella negoziazione delle norme sul materiale pedopornografico.

Soltanto dopo aver trovato un accordo, i gruppi di lavoro tecnici procederanno alla formalizzazione del testo giuridico.

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