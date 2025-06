Premio ‘Underwater’ al ministro Musumeci: “Con mio DDL evitiamo il Far West nel dominio subacqueo”

La videointervista a Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in occasione della 2^ edizione del corporate summer party del Gruppo editoriale ‘Supercom’.

La videointervista a Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in occasione della 2^ edizione del corporate summer party del Gruppo editoriale ‘Supercom’, nel corso del quale è stato conferito dall’altra testata del nostro Gruppo editoriale, Cybersecurity Italia, il premio “Underwater” al Ministro. L’evento si è svolto a Roma, il 24 giugno 2025, presso Casina Valadier.

DDL Musumeci, al via l’iter parlamentare

Il DDL per regolamentare la sicurezza delle attività subacquee, proposto dal Ministro, ha iniziato il suo iter parlamentare al Senato nella 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

I punti chiave del DDL e la sua importanza a livello nazionale ed europeo sono stati evidenziati nella motivazione del premio “Underwater” conferito, ieri sera, al Ministro Musumeci.

Di seguito la motivazione del Premio:

Per aver dato impulso, primo in Europa, a un disegno di legge organico e innovativo volto a regolamentare la sicurezza delle attività subacquee, con una visione lungimirante orientata alla valorizzazione e alla tutela della dimensione subacquea nazionale.

La sua iniziativa legislativa rappresenta un passaggio storico nel riconoscimento strategico del dominio subacqueo come risorsa culturale, scientifica ed economica (basti citare che oltre il 98% del traffico internet mondiale viaggia, almeno in parte, attraverso i cavi sottomarini, mentre si stima oltre 10 trilioni di dollari in transazioni finanziarie sono veicolate mediante gli stessi cavi).

Inoltre, il testo definisce un quadro giuridico all’avanguardia, in grado di recepire l’evoluzione tecnologica in corso nel settore.

Il testo di legge introduce princìpi e regole volte a garantire la sicurezza, l’accessibilità e la conoscibilità degli spazi subacquei, prevedendo, al contempo, l’istituzione di una Agenzia per la Sicurezza delle Attività Subacquee, quale presidio tecnico e amministrativo per una governance efficace e integrata del settore.

Con questa iniziativa normativa, ha contribuito in modo determinante a colmare un vuoto normativo e a posizionare l’Italia come Paese guida nel panorama europeo per la tutela e la promozione delle attività subacquee, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla sicurezza.