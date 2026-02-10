La nuova truffa “vota ballerina” su WhatsApp è stata oggetto di allarme da parte della Polizia Postale.

Sono in aumento i casi di utenti che ricevono su WhatsApp un messaggio apparentemente inviato da un contatto conosciuto, che poi è alla base truffa “vota ballerina”. Lo denuncia la Polizia Postale. Il testo invita a votare una presunta bambina impegnata in un concorso di danza e contiene una foto e un link.

Il collegamento rimanda a una pagina che richiede l’inserimento del proprio numero di telefono e di un codice ricevuto via SMS. Inserendo questi dati, i truffatori ottengono il controllo dell’account WhatsApp della vittima.

Una volta impossessatisi dell’account, i criminali contattano i familiari e gli amici della vittima chiedendo denaro, fingendo urgenze o situazioni di emergenza. Il cittadino perde l’accesso al proprio profilo e non può avvisare i contatti del rischio in corso.

Consigli

La Polizia Postale ha fornito una serie di consigli utili per gli utenti, sia per prevenire che per tutelarsi dalla truffa. Di seguito:

Non aprire link ricevuti via WhatsApp, anche se provengono da contatti noti, quando richiedono voti, verifiche o accessi a siti sconosciuti.

Non inserire il proprio numero di telefono né codici ricevuti via SMS su pagine che non appartengono a servizi riconosciuti.

Se WhatsApp si disconnette improvvisamente o compare un avviso di cambio numero/dispositivo, non confermare e procedere subito con il recupero dell’account.

Informare immediatamente familiari e amici nel caso si sospetti una compromissione.

Attivare l’autenticazione a due fattori (PIN WhatsApp) per rendere più difficile la sottrazione dell’account.

Segnalare il caso al Commissariato di PS Online e seguire le procedure ufficiali per il ripristino dell’account.

Per segnalare episodi sospetti è possibile rivolgersi alla Polizia Postale tramite i canali ufficiali. Per approfondimenti e aggiornamenti, si ricorda inoltre di consultare costantemente il portale Commissariato di P.S. online.

