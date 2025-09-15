Polizia, a Cesena il via al primo corso per ispettori cyber

Sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e diverse aziende del settore, il corso formerà specialisti che entreranno poi in Polizia Postale.

Nuovi ispettori cyber per la Polizia Postale

Lo scorso 11 settembre, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del primo corso di formazione per “Vice Ispettore Tecnico della Polizia di Stato per la sicurezza cibernetica”. Si tratta di un’iniziativa che avrà come finalità la formazione di nuove figure professionali. Le quali, una volta in Polizia Postale, opereranno per “il contrasto del crimine informatico e la protezione delle infrastrutture digitali del Paese“.

L’organizzazione e l’avvio di questo nuovo corso fanno entrambi parte di un più ampio processo di riorganizzazione dell’Amministrazione. Si è infatti scelto di puntare su una strategia che mettesse al centro una formazione altamente specialistica. E con nuove modalità di reclutamento, orientate alla selezione di personale con profili tecnici di alto livello.

La scelta è dovuta alla necessità di rispondere, con strumenti adeguati e professionalità mirate, alla crescente domanda di sicurezza generata. Il tutto, in relazione alla complessità dell’attuale contesto politico e geopolitico, nazionale e internazionale.

Le iniziative di presentazione

Nel corso della cerimonia il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha svelato la Stele ai Caduti della Polizia di Stato realizzata dall’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e collocata sotto le bandiere della Scuola.

Inoltre, sempre durante la presentazione del corso, nell’Aula Magna della Scuola la giornalista Barbara Carfagna ha moderato una conferenza in materia di “futuro dell’investigazione nel contesto digitale“. Al dibattito hanno presenziato anche il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani e il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dottor Giovanni Melillo.

Numeri e obiettivi

Il corso di formazione è cominciato ufficialmente lo scorso 1° settembre, con la partecipazione di 202 allievi da tutta Italia.

La conferenza di presentazione del corso – Polizia Postale Credits

Ciascuno di loro ha dovuto passare un processo di selezione, finalizzato “ad individuare le nuove competenze tecniche e attitudini specifiche per il contrasto alle nuove forme di criminalità“. Il corso, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre e aziende di settore è ripartito sulla base di diversi moduli.

Gli studi prevedono discipline tecnico-investigative e giuridiche, con una serie di approfondimenti dedicati all’investigazione informatica e alla sicurezza cibernetica. L’obiettivo sarà “formare operatori altamente qualificati e pienamente rispondenti alle esigenze operative e alle sfide poste dalle nuove minacce nel dominio digitale“.



Al termine del corso, la Polizia di Stato potrà così integrare all’interno del suo organigramma professionisti dell’investigazione. I quali, a loro volta, potranno così mettere a frutto le più attuali competenze tecnologiche, per la protezione dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni nel dominio cibernetico.