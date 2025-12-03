Le attività satellitare di Telespazio portano grandi vantaggi per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione, “sicuramente in termini di digital divide”, ha detto Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato di Telespazio, intervistato dal direttore dal Direttore di Cybersecurity Italia, Luigi Garofalo, in occasione della 2^ edizione di Space&Underwater – la Conferenza internazionale del quotidiano Cybersecurity Italia, ospitata presso la Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”.

Grazie alle comunicazioni satellitari, per esempio in Amazzonia, in Brasile, Telespazio connette scuole, ha spiegato Pieralli. Questi progetti mirano a portare l’accesso a Internet a scuole e strutture sanitarie in aree dove l’infrastruttura tradizionale è assente o limitata, come parte di sforzi più ampi di digitalizzazione e monitoraggio satellitare della regione.

“Connettere scuole, penso che per i cittadini e per la comunità sia un’attività fondamentale. Quindi, grazie alle comunicazioni satellitari, parti dell’Amazzonia accedono all’istruzione, accedono a internet e quindi le scuole beneficiano delle comunicazioni satellitari. Questo è uno degli esempi che vanno a beneficio di tutta la comunità. Ha un impatto sulla formazione, sulle nuove generazioni, sulla cultura”, ha detto Pieralli.

Parlando dell’Osservazione della Terra e della costellazione italiana IRIDE per l’Osservazione della Terra, Pieralli ha spiegato che “sicuramente i vantaggi deriveranno dai verticali che saranno generati dall’uso dei dati, saranno a beneficio della pubblica amministrazione, che sarà la prima entità ad essere avvantaggiata dalla costellazione IRIDE.

Le applicazioni verticali che riguardano la pubblica amministrazione sono molteplici, pensiamo a all’agricoltura, pensiamo al monitoraggio delle infrastrutture, pensiamo al monitoraggio dei confini, a tutte quelle attività di geoinformazione che oggigiorno caratterizzano il nostro vivere quotidiano”.

Introducendo Moonlight, il programma ESA per creare una costellazione di satelliti in orbita lunare per servizi avanzati di comunicazione e navigazione, l’Amministratore Delegato di Telespazio ha illustrato i vantaggi della Moon Economy.

“La luna genererà un’economia e quindi sarà a vantaggio di tutti. Se sulla luna si troveranno materie prime importanti è chiaro che tutta la comunità ne beneficerà. Telespazio in questo contesto sta guidando un programma dell’Agenzia Spaziale Europea, appunto Moonlight, volto a costituire una rete di satelliti attorno alla luna che diano capacità di navigazione e di comunicazione alle future missioni che andranno sulla luna.

Parliamo di missioni europee, missioni giapponesi, missioni americane, che hanno legame forte con il programma Artemis della NASA. Telespazio, nell’ottica dei servizi che dovranno essere resi a queste missioni, guida fino ad adesso la posa delle infrastrutture. Telespazio è alla base di un consorzio, di una compagine industriale”.

Un’economia lunare che potrà essere sfruttata anche a livello italiano? “Certamente”, ha commentato Pieralli: “l’Italia la sta cavalcando, è il primo contributore del programma Moonlight, quindi lavora anche agli altri programmi di outpost di infrastrutture lunari. L’Agenzia Spaziale Italiana a questo punto è il primo contributore di Moonlight”.