La Polizia Postale ha diffuso un allarme per una nuova campagna di phishing che sfrutta logo del Commissariato di P.S. Online.

“È in atto una campagna di phishing che utilizza il nome e l’immagine istituzionale del Commissariato di P.S. Online per diffondere comunicazioni riguardanti una presunta truffa legata al SIM swapping“. Questo l’allarme della Polizia Postale, per segnalare l’ennesima campagna malevola con questo tema.

I messaggi invitano l’utente ad accedere al sito tramite il link indicato per procedere alla sostituzione della SIM.

“Bisogna prestare la massima attenzione“, ha spiegato la Polizia Postale. Questa, infatti, “non è la pagina ufficiale del Commissariato di P.S. Online”. Al contrario, “si tratta di un sito fraudolento che utilizza impropriamente loghi e contenuti istituzionali con l’obiettivo di ingannare la vittima e indurla a effettuare un pagamento“.

I consigli della Polizia Postale per tutelarsi

La minaccia e la modalità della truffa sono particolarmente gravi, vista la capacità degli hacker criminali di sfruttare l’autorevolezza e il logo del Commissariato di P.S. Online per la diffusione della campagna. L’impiego di simboli, comunicazioni e portali falsi – creati sfruttando la legittimità istituzionale dei messaggi – può infatti essere un vettore per queste azioni criminali informatiche.

Tali comunicazioni, ha ribadito la Polizia Postale, non sono ufficiali e hanno l’obiettivo di sottrarre denaro e informazioni sensibili. In questo senso ha fornito dei consigli che possono aiutare gli utenti. Nel dettaglio queste azioni sono:

• non cliccare sul link presente nei messaggi.

• Non fornire dati personali o bancari.

• Verificare sempre l’URL del sito web

Tali messaggi appaiono fuorvianti, per via della propria forma e della loro struttura che che non consentono all’utente di accorgersi tempestivamente dei rischi che sta correndo.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito. Qui si potranno trovare tutte le indicazioni e i consigli per gli utenti, anche di carattere più generale.

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