OpenAI compie il suo primo passo diretto nel settore della cybersicurezza, annunciando un investimento congiunto da 43 milioni di dollari insieme al fondo Andreessen Horowitz nella startup newyorkese Adaptive Security. Fondata nel 2023, l’azienda si è già ritagliata un ruolo innovativo nella difesa contro le minacce informatiche generate dall’intelligenza artificiale.

Adaptive Security: simulazioni di attacchi per formare i dipendenti

Il cuore dell’approccio di Adaptive Security è l’addestramento proattivo dei dipendenti aziendali contro le tecniche di ingegneria sociale sempre più sofisticate. Utilizzando attacchi simulati che includono deepfake vocali, email fraudolente e SMS ingannevoli, la piattaforma mette alla prova la prontezza degli utenti e consente di valutare le vulnerabilità interne delle organizzazioni.

Questi attacchi, apparentemente semplici, si sono rivelati estremamente dannosi negli ultimi anni. Un esempio emblematico è quello del videogioco Axie Infinity, che nel 2022 ha subito una truffa da oltre 600 milioni di dollari proprio a causa di tecniche di social engineering.

Una “corsa agli armamenti” contro l’AI malevola

Secondo il fondatore e CEO Brian Long — già noto per aver creato TapCommerce e Attentive — il contesto attuale della sicurezza informatica può essere descritto come una vera e propria “corsa agli armamenti” tra difensori e hacker potenziati dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’azienda è ora quello di espandere il team di ingegneri per accelerare lo sviluppo della piattaforma e restare un passo avanti rispetto agli attaccanti.

OpenAI: dall’innovazione alla responsabilità

L’ingresso di OpenAI in questo campo riflette la crescente preoccupazione per l’uso illecito delle tecnologie generative, soprattutto nella creazione di contenuti falsificati come i deepfake o le truffe basate su imitazioni vocali. Adaptive Security rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di OpenAI per contribuire attivamente alla sicurezza dell’ecosistema digitale che le sue stesse tecnologie stanno contribuendo a trasformare.

Un mercato in rapida evoluzione

Adaptive Security si affianca ad altre aziende emergenti come Cyberhaven e GetReal, tutte impegnate nella protezione contro minacce AI-driven. Con una base clienti già solida e una proposta formativa estremamente concreta, la startup si candida a diventare un attore chiave nel panorama della sicurezza informatica del futuro.