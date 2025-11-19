L’Omnibus digitale ha introdotto “un unico punto di interfaccia per i soggetti interessati dalle diverse normative cyber UE“. La nuova interfaccia sarà sviluppata “con solide garanzie di sicurezza e sarà sottoposta a test completi per garantirne l’affidabilità e l’efficacia“.

“Semplificare la comunicazione in materia di cybersicurezza dei soggetti interessati dalle diverse normative UE“, è questo uno dei principali obiettivi del Digital Omnibus della Commissione europea. E per farlo, “si introdurrà un punto di ingresso unico in cui le aziende possono soddisfare tutti gli obblighi di segnalazione degli incidenti“.

La misura più ampia mai realizzata sul digital acquis ha infatti toccato quasi tutti i grandi atti legislativi del digitale europeo. Si è così voluto rendere organica la normativa in vigore, nonché più chiari gli obblighi per imprese e pubbliche amministrazioni.

Garanzie per le imprese

Attualmente le imprese devono segnalare gli incidenti cibernetici facendo riferimento a diverse leggi. Su tutte, ci sono principalmente Direttiva NIS2, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la Legge sulla resilienza operativa digitale (DORA).

Tutti i soggetti strategici e critici dell’UE interessati da NIS2, inoltre, devono assicurarsi la sicurezza cyber dei loro fornitori e delle terze parti. Il tutto, per garantire la continuità del business e dell’attività. La vulnerabilità dei fornitori terzi ha riproposto a più riprese l’importanza, a livello europeo, di misure che migliorino i livelli sistemici di sicurezza cibernetica.

Proprio in tale ottica, la nuova interfaccia ‘unitaria’ sarà sviluppata “con solide garanzie di sicurezza e sarà sottoposta a test completi per garantirne l’affidabilità e l’efficacia“.

