A Roma è stato siglato l’accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione Milano Cortina 2026 per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. La misura si pone come protezione dei sistemi informativi critici dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

La Polizia di Stato e la Fondazione Milano Cortina 2026 coopereranno per la sicurezza cyber delle infrastrutture critiche delle Olimpiadi Invernali dell’anno prossimo. L’accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Fondazione stato siglato ieri, a Roma, presso il Ministero dell’Interno.

Il documento è stato sottoscritto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, e dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.

Il Protocollo prevede che le attività di tutela dei sistemi e dei servizi informatici essenziali per il regolare svolgimento della manifestazione siano assicurate dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

In particolare dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.), con i suoi operatori specializzati sul posto. Il C.N.A.I.P.I.C. agirà con il supporto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e degli altri COSC della Polizia Postale delle Regioni in cui si volgeranno i Giochi Olimpici e Paralimpici. Vale a dire il Veneto e il Trentino Alto Adige.

Il ruolo del CNAIPIC

Il C.N.A.I.P.I.C., nello specifico, con una sala operativa attiva 24 ore su 24, fungerà da punto di contatto nazionale e internazionale per la gestione degli incidenti di sicurezza cibernetica. Fulcro della collaborazione sarà la creazione di canali dedicati per una circolarità informativa tempestiva e per l’analisi congiunta di dati, vulnerabilità e minacce.

La condivisione delle conoscenze specialistiche è infatti ritenuta elemento essenziale per sviluppare efficaci contromisure e piani operativi per la gestione delle crisi.

Quali sono gli ambiti operativi?

Grazie all’intesa, la Polizia Postale e la Fondazione collaboreranno su più ambiti, a partire dalla definizione di procedure di intervento in caso di attacchi informatici. Contestualmente, la sinergia si svilupperà attraverso un’attività continua di scambio informativo a scopo preventivo.

L’accordo include poi l’organizzazione di sessioni formative congiunte, a cura degli specialisti della Polizia Postale. L’obiettivo di questi incontro è l’accrescimento della consapevolezza sui rischi cyber all’interno del personale della Fondazione.

L’iniziativa si inquadra nel più ampio impegno delle Istituzioni per garantire i massimi livelli di sicurezza, anche in ambito cyber. In particolare, vista la rilevanza internazionale dei Giochi Olimpici e Paralimpici.