Objection, Peter Thiel e il rischio della verità algoritmica

Oggi, nell’epoca delle piattaforme digitali e dell’AI, il potere si sta progressivamente spostando verso infrastrutture tecnologiche e, dato fondamentale, private.

Ogni società costruisce strumenti attraverso cui stabilire cosa sia credibile, cosa meriti fiducia e chi possieda l’autorità di parlare nello spazio pubblico. Per secoli questa funzione è appartenuta a istituzioni religiose, apparati statali, università, giornali e partiti politici. Oggi, nell’epoca delle piattaforme digitali e dell’intelligenza artificiale, quel potere si sta progressivamente spostando verso infrastrutture tecnologiche e, dato fondamentale, private.

Il lancio di Objection, il progetto sostenuto da Peter Thiel che promette di utilizzare l’AI per valutare e “giudicare” il lavoro dei giornalisti, va letto esattamente dentro questa trasformazione.

Presentato come una piattaforma capace di analizzare l’affidabilità dell’informazione e individuare manipolazioni, distorsioni o comportamenti ritenuti scorretti nel lavoro giornalistico, Objection arriva in un momento storico caratterizzato da una crisi profonda della mediazione tradizionale.

La fiducia nei media è in calo in gran parte dell’Occidente, la frammentazione informativa ha reso il dibattito pubblico sempre più polarizzato e l’intelligenza artificiale viene percepita da molti come uno strumento capace di introdurre criteri “oggettivi” all’interno di un ecosistema dominato da propaganda, clickbait e disinformazione.

La chimera dell’imparzialità

Tuttavia, osservare il progetto soltanto da un punto di vista tecnico rischia di essere, tremendamente, fuorviante. Nessuna piattaforma che pretenda di classificare la qualità dell’informazione può essere separata dalla visione del mondo di chi la costruisce e, nel caso di Objection, questo elemento diventa centrale, perché il progetto porta con sé il peso politico, culturale e simbolico della figura che lo sostiene.

Peter Thiel non è un imprenditore tecnologico qualsiasi. Cofondatore di Palantir, storico investitore di Facebook e figura di riferimento del tecnolibertarismo americano, Thiel rappresenta uno dei principali interpreti dell’idea secondo cui la tecnologia debba progressivamente sostituire molte delle forme tradizionali di intermediazione politica e sociale.

La sua traiettoria pubblica è sempre stata caratterizzata da una forte diffidenza verso il giornalismo mainstream, le istituzioni liberal e le strutture democratiche considerate inefficienti o ostili all’innovazione tecnologica.

Non solo rating e analisi

Questo contesto rende difficile trattare Objection come un semplice strumento neutrale di verifica dell’informazione mediante l’impiego di AI.

Il progetto si presenta come una sorta di “tribunale digitale” in grado di attribuire valutazioni all’operato dei giornalisti attraverso, appunto, sistemi di intelligenza artificiale. Ma ogni AI, per definizione, dipende da parametri stabiliti da esseri umani quali dataset di addestramento, criteri di classificazione, definizioni di attendibilità, metriche reputazionali. L’idea, dunque, che un algoritmo possa produrre un giudizio realmente neutrale sull’informazione, così come delineato, potrebbe appartenere più al marketing tecnologico che alla realtà.

Perché attribuire a un sistema algoritmico il compito di stabilire quali contenuti siano affidabili e quali non significa inevitabilmente trasferire una parte del potere cognitivo verso chi controlla quell’infrastruttura. In altre parole, il tema non riguarda soltanto un impiego virtualmente virtuoso dell’AI ma l’autorità che viene delegata all’addestramento di quella AI.

Nel caso di Thiel, questo passaggio assume una rilevanza ancora maggiore. La sua Palantir è una delle realtà simbolo della convergenza tra big tech, intelligence e sicurezza nazionale. Governi, apparati militari e agenzie investigative utilizzano le sue piattaforme per l’analisi di enormi quantità di dati. L’intero modello di business di Palantir si basa sulla capacità di correlare informazioni, individuare pattern e costruire sistemi predittivi.

In questo senso, Objection non appare come un progetto isolato, ma come l’estensione culturale di una visione più ampia, la convinzione che la gestione della complessità sociale possa essere progressivamente affidata a infrastrutture computazionali.

Un “cyber tribunale della verità”

Il rischio che emerge non riguarda soltanto il giornalismo. Riguarda la ridefinizione stessa della credibilità pubblica. Per decenni il giornalismo ha rappresentato, pur con tutti i suoi limiti, una forma di intermediazione umana. Redazioni, direttori, linee editoriali e responsabilità professionali costituivano un sistema imperfetto ma visibile. Con l’ascesa delle piattaforme digitali, si è progressivamente sostituita quella mediazione con algoritmi di ranking, sistemi reputazionali e logiche di visibilità automatizzata.

Objection si inserisce esattamente in questa traiettoria storica che vorrebbe trasformare la credibilità in un output computazionale. Il carattere simbolico dell’iniziativa, quindi, sarebbe l’istituzione di un “cyber tribunale della verità”.

Una definizione che apre inevitabilmente una domanda cruciale: chi definisce i criteri della verità all’interno di un sistema algoritmico?

Ogni modello AI incorpora priorità e visioni del mondo. Stabilire cosa costituisca una fonte attendibile, quali contenuti siano manipolatori, quali linguaggi risultino problematici o quali comportamenti debbano influire sulla reputazione di un giornalista significa operare scelte culturali e politiche.

Il punto non è difendere in modo dogmatico il giornalismo tradizionale, che attraversa una crisi evidente di autorevolezza e fiducia pubblica. Errori, polarizzazione e logiche commerciali hanno contribuito a erodere la credibilità di molte testate. Sostituire, però, il potere editoriale con quello algoritmico non elimina il problema del controllo dell’informazione. Lo redistribuisce, certo, ma rischia, allo stesso tempo, di concentrarlo ulteriormente.

Cambiano i meccanismi di legittimazione pubblica

L’aspetto più delicato di progetti come Objection riguarda proprio la loro capacità di ridefinire i meccanismi di legittimazione pubblica. Se la credibilità diventa un punteggio generato da sistemi AI privati, allora il potere di influenzare il dibattito pubblico si sposta sempre più verso attori tecnologici aziendali che non rispondono alle stesse forme diaccountability richieste alle istituzioni democratiche o agli organi di stampa.

Non si tratta di una dinamica astratta. La storia recente della rete dimostra quanto gli algoritmi influenzino già oggi la percezione pubblica della realtà decidendo di visibilità, amplificazione, marginalizzazione e reputazione.

Objection porta questa logica a un livello ulteriore perché non si limiterebbe a organizzare l’informazione, pretendendo di valutarla. Per questo la figura di Peter Thiel non può essere considerata irrilevante. Pretendere che il fondatore di Palantir sia automaticamente percepito come un soggetto neutrale nello sviluppo di strumenti destinati a giudicare il lavoro dei giornalisti significa ignorare il rapporto profondo tra tecnologia e potere.

Il dubbio, in questo scenario, non rappresenta un atteggiamento paranoico o anti-tecnologico, rappresenta una forma minima e necessaria di consapevolezza democratica.

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