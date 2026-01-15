Normativa CER, passaggio di deleghe da Mantovano a Fazzolari

La misura fa riferimento al Dpcm del 16 dicembre 2025.

Passa da Alfredo Mantovano a Giovanbattista Fazzolari la competenza specifica sulla normativa che fa riferimento alla Direttiva CER 2022/2557 (recepita in Italia con il Decreto Legislativo 134/2024) sulla resilienza dei soggetti critici, quali “fornitori di servizi essenziali“. Questi settori sono “energia, infrastrutture digitali, Spazio ma anche trasporti, banche, acque potabili e reflue, alimentare, sanità e determinati aspetti della pubblica amministrazione“.

Il Dpcm del 16 dicembre 2025, in Gazzetta Ufficiale, delibera infatti “l’attribuzione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fazzolari di quelle deleghe che finora erano in capo all’altro sottosegretario, Mantovano“.

Il supporto operativo

Ai sensi del comma 3, articolo 1 del Dpcm 16 dicembre 2025, si prevede che Fazzolari “si avvalga dell’Ufficio di livello dirigenziale, istituito presso l’Ufficio del Segretario generale di Palazzo Chigi“.

L’ufficio è quello che “svolge compiti di supporto al Punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici“, secondo quanto previsto dal Dpcm del 2 aprile 2025.

